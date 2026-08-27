Fenômeno provoca chuvas de até 200 mm em regiões do Brasil nesta semana

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A passagem de um ciclone extratropical, associado à primeira frente fria, começa a se formar nesta quinta-feira, 27. O fenômeno pode provocar transtornos e acumulados de chuva de até 200 mm na região Sul do Brasil até segunda-feira, 31.

O ciclone atuará durante os dias 27 e 31, enquanto a frente fria avança para o Centro-Oeste e do Sudeste a partir de segunda-feira.

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Já na quinta-feira, 3, um novo sistema frontal começa a se formar, impactando as regiões do Centro-Sul do país até o dia 7 de setembro, segundo a Meteored.

Quais estados serão afetados?

Entre os estados mais afetados estão:

Rio Grande do Sul (200 mm)

Santa Catarina (100 mm)

Paraná (60 mm)

Durante este período, as regiões devem manter uma sequência de tempestades intensas e acumulados elevados de chuva no Sul do Brasil.

De acordo com a Meteored, na região norte do Rio Grande do Sul, as chuvas podem ultrapassar 200 mm até o final do domingo, 30.

Em Santa Catarina, na área de fronteira com o Rio Grande do Sul, os volumes devem marcar acima de 100 mm, com riscos de obstruções.

Também no Rio Grande do Sul, no sábado, 29, áreas do sul devem registrar acumulados superiores a 100 mm. Já no norte do estado, no domingo, 30, pode ser marcado por chuvas mais intensas, com potencial de acumulado de150 mm.