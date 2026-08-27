Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

CLIMA

Fenômeno provoca chuvas de até 200 mm em regiões do Brasil nesta semana

Ciclone pode provocar transtornos nas cidades

Agatha Victoria Reis
Por
Chuvas podem atingir o Brasil
Chuvas podem atingir o Brasil - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

A passagem de um ciclone extratropical, associado à primeira frente fria, começa a se formar nesta quinta-feira, 27. O fenômeno pode provocar transtornos e acumulados de chuva de até 200 mm na região Sul do Brasil até segunda-feira, 31.

O ciclone atuará durante os dias 27 e 31, enquanto a frente fria avança para o Centro-Oeste e do Sudeste a partir de segunda-feira.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Já na quinta-feira, 3, um novo sistema frontal começa a se formar, impactando as regiões do Centro-Sul do país até o dia 7 de setembro, segundo a Meteored.

Leia Também:

PASSA A PASSO

INSS: aprenda como consultar valores atrasados dos R$ 2,75 bilhões liberados pela Justiça
INSS: aprenda como consultar valores atrasados dos R$ 2,75 bilhões liberados pela Justiça imagem

PEC 6X1

Relator acelera votação do fim da escala 6x1 após rejeitar mudanças
Relator acelera votação do fim da escala 6x1 após rejeitar mudanças imagem

BRASIL

Saiba como o raio-X da PF enxerga o interior das malas em aeroportos
Saiba como o raio-X da PF enxerga o interior das malas em aeroportos imagem

Quais estados serão afetados?

Entre os estados mais afetados estão:

  • Rio Grande do Sul (200 mm)
  • Santa Catarina (100 mm)
  • Paraná (60 mm)

Durante este período, as regiões devem manter uma sequência de tempestades intensas e acumulados elevados de chuva no Sul do Brasil.

De acordo com a Meteored, na região norte do Rio Grande do Sul, as chuvas podem ultrapassar 200 mm até o final do domingo, 30.

Em Santa Catarina, na área de fronteira com o Rio Grande do Sul, os volumes devem marcar acima de 100 mm, com riscos de obstruções.

Também no Rio Grande do Sul, no sábado, 29, áreas do sul devem registrar acumulados superiores a 100 mm. Já no norte do estado, no domingo, 30, pode ser marcado por chuvas mais intensas, com potencial de acumulado de150 mm.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil ciclone extratropical

Relacionadas

Mais lidas