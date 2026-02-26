Menu
BRASIL
BRASIL

Fenômeno raro transforma praia brasileira em espetáculo natural

Ressurgência deixa água gelada e cristalina mesmo nos dias mais quentes do litoral fluminense

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

26/02/2026 - 17:57 h | Atualizada em 26/02/2026 - 18:23

Praia na Região dos Lagos chama atenção pela paisagem paradisíaca
Já pensou entrar no mar em pleno dia de sol forte e sentir a água gelada? Esse contraste impressionante é realidade na Praia Grande, em Arraial do Cabo, um dos destinos mais conhecidos da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Mesmo com temperaturas elevadas e céu aberto na maior parte do ano, o mar mantém uma característica incomum: águas frias e extremamente transparentes, que surpreendem turistas logo no primeiro mergulho.

O que explica a água fria mesmo no calor?

O responsável por esse cenário é um fenômeno chamado ressurgência, estudado pela oceanografia. Ventos constantes afastam as camadas superficiais da água da costa, permitindo que correntes profundas — naturalmente mais frias e ricas em nutrientes — subam para a superfície.

Esse movimento altera a temperatura do mar e cria um ambiente propício para a vida marinha. A concentração de nutrientes favorece a presença de peixes, aves e diversos organismos, o que também transforma a região em ponto estratégico para mergulho e pesca.

Transparência e cen﻿ário de tirar o fôlego

Não é só a temperatura que chama atenção. A extensa faixa de areia clara contrasta com o azul-esverdeado intenso do mar, formando um visual digno de cartão-postal.

As falésias e formações rochosas ao redor reforçam o aspecto preservado da paisagem — uma das marcas registradas da Região dos Lagos. O cenário amplo e aberto faz da praia um dos pontos mais fotografados da cidade.

Outro destaque é o pôr do sol. Considerado um dos mais bonitos do município, o espetáculo pode ser observado tanto da faixa de areia quanto do mirante, que oferece uma vista panorâmica da orla e do horizonte tingido por tons alaranjados.

Acesso facilitado

Para quem parte da capital, o trajeto inclui a travessia pela Ponte Rio–Niterói, seguida pela BR-101 até a RJ-124, conhecida como Via Lagos — principal ligação com a Região dos Lagos.

Também há opção de ônibus saindo da Rodoviária Novo Rio com destino a Arraial do Cabo.

Dentro da cidade, a Praia Grande fica próxima ao centro e pode ser acessada a pé, de carro ou por transporte local, o que facilita tanto passeios rápidos quanto estadias mais longas para explorar a região.

x