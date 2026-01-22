Feriadão: maior período de descanso de 2026 já tem data para começar

Veja qual será o feriado mais longo de 2026 - Foto: Reprodução | Freepik

O próximo grande feriado no Brasil já tem data marcada para acontecer, e promete ser o maior de 2026. O motivo disso é o Carnaval, onde os brasileiros podem ter quase uma semana de folga durante os dias 13 a 18 de fevereiro.

Durante o período, os brasileiros podem ter até seis dias de folga, entre sexta-feira, 13 de fevereiro, e quarta-feira, 18 do mesmo mês, tudo isso dependendo da região do país, decreto estadual ou municípios, além das regras adotadas pelo empregador.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Por mais que o Carnaval não seja considerado um feriado nacional, a combinação de ponto facultativo, feriados locais e a tradicional liberação na quarta-feira de cinzas, gera, para muitos trabalhadores, um dos períodos de maior descanso no ano.

Vale lembrar que a data do Carnaval varia de ano a ano, pois ela está ligada à Páscoa, que segue o calendário lunar da Igreja Católica.

A festa acontece 47 dias antes da Páscoa, ou seja, o Carnaval pode acontecer entre o final de fevereiro até o começo de março.

Quando o Carnaval vai acontecer

No ano de 2026, o Carnaval vai acontecer oficialmente entre os dias 14 e 17 de fevereiro, com a quarta-feira de cinzas no dia 18 de fevereiro, data que encerra o fim das festividades.

Feriado ou ponto facultativo?

De acordo com o calendário oficial do Governo Federal, os dias de Carnaval serão ponto facultativo, e não feriado nacional.

Essa norma vale para os dias 16, 17 e 18 de fevereiro.

Diferença entre feriado e ponto facultativo

Feriado : a empresa é obrigada a conceder folga ou pagar hora extra;

: a empresa é obrigada a conceder folga ou pagar hora extra; Ponto facultativo : a folga é opcional e fica a critério do empregador, sem obrigação de pagamento adicional.

Caso o trabalhador não compareça sem a autorização em dias de ponto facultativo, ele pode sofrer consequências como:

advertências;

suspensões;

demissão por justa causa, dependendo do caso.

Onde o feriado pode chegar a seis dias

Por mais que o Carnaval não seja feriado nacional, estados e municípios podem decretar feriado local, aumentando o período de descanso.

Em 25 estados e no Distrito Federal, o Carnaval é ponto facultativo;

No Rio de Janeiro, a terça-feira de Carnaval é feriado estadual, conforme a Lei nº 5.243/2008;

Em algumas cidades e setores, empresas costumam liberar também a sexta-feira (13/2) e a segunda-feira (16/2), além de conceder meio expediente ou folga total na quarta-feira de cinzas (18/2).

Ou seja, trabalhadores que emendarem a última sexta-feira antes do Carnaval e retornarem somente na quarta-feira de cinzas podem ficar seis dias sem trabalhar.

Para ter certeza que a folga prolongada vai acontecer, o profissional precisa: