Feriadão: maior período de descanso de 2026 já tem data para começar
Maior feriado de 2026 já tem data marcada para acontecer
O próximo grande feriado no Brasil já tem data marcada para acontecer, e promete ser o maior de 2026. O motivo disso é o Carnaval, onde os brasileiros podem ter quase uma semana de folga durante os dias 13 a 18 de fevereiro.
Durante o período, os brasileiros podem ter até seis dias de folga, entre sexta-feira, 13 de fevereiro, e quarta-feira, 18 do mesmo mês, tudo isso dependendo da região do país, decreto estadual ou municípios, além das regras adotadas pelo empregador.
Por mais que o Carnaval não seja considerado um feriado nacional, a combinação de ponto facultativo, feriados locais e a tradicional liberação na quarta-feira de cinzas, gera, para muitos trabalhadores, um dos períodos de maior descanso no ano.
Vale lembrar que a data do Carnaval varia de ano a ano, pois ela está ligada à Páscoa, que segue o calendário lunar da Igreja Católica.
A festa acontece 47 dias antes da Páscoa, ou seja, o Carnaval pode acontecer entre o final de fevereiro até o começo de março.
Quando o Carnaval vai acontecer
No ano de 2026, o Carnaval vai acontecer oficialmente entre os dias 14 e 17 de fevereiro, com a quarta-feira de cinzas no dia 18 de fevereiro, data que encerra o fim das festividades.
Feriado ou ponto facultativo?
De acordo com o calendário oficial do Governo Federal, os dias de Carnaval serão ponto facultativo, e não feriado nacional.
Essa norma vale para os dias 16, 17 e 18 de fevereiro.
Diferença entre feriado e ponto facultativo
- Feriado: a empresa é obrigada a conceder folga ou pagar hora extra;
- Ponto facultativo: a folga é opcional e fica a critério do empregador, sem obrigação de pagamento adicional.
Caso o trabalhador não compareça sem a autorização em dias de ponto facultativo, ele pode sofrer consequências como:
- advertências;
- suspensões;
- demissão por justa causa, dependendo do caso.
Onde o feriado pode chegar a seis dias
Por mais que o Carnaval não seja feriado nacional, estados e municípios podem decretar feriado local, aumentando o período de descanso.
- Em 25 estados e no Distrito Federal, o Carnaval é ponto facultativo;
- No Rio de Janeiro, a terça-feira de Carnaval é feriado estadual, conforme a Lei nº 5.243/2008;
- Em algumas cidades e setores, empresas costumam liberar também a sexta-feira (13/2) e a segunda-feira (16/2), além de conceder meio expediente ou folga total na quarta-feira de cinzas (18/2).
Ou seja, trabalhadores que emendarem a última sexta-feira antes do Carnaval e retornarem somente na quarta-feira de cinzas podem ficar seis dias sem trabalhar.
Para ter certeza que a folga prolongada vai acontecer, o profissional precisa:
- verificar decretos estaduais e municipais;
- consultar o acordo coletivo da categoria;
- confirmar a política interna da empresa.
