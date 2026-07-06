Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

FOLGA

Feriado de 9 de julho garante folga antecipada para trabalhadores

O feriado homenageia a Revolução Constitucionalista de 1932

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
O feriaod contempla diversos trabalhadores
O feriaod contempla diversos trabalhadores - Foto: Ilustrativa | Magnific

A semana será mais curta para os moradores de diversos municípios. Na próxima quinta-feira, dia 9 de julho, será celebrado o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, garantindo folga para os trabalhadores de empresas privadas, servidores municipais e estaduais.

Onde é o feriado é comemorado?

O feriado é estadual de São Paulo e servidores federais estão de fora dessa lista, que contempla apenas os trabalhadores que prestam serviços no estado de São Paulo. A data foi instituída pela Lei Estadual nº 9.497/1997.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CONCURSOS

Salários de até R$ 17,9 mil: concurso de Prefeitura tem inscrições chegando ao fim
Salários de até R$ 17,9 mil: concurso de Prefeitura tem inscrições chegando ao fim imagem

LUTO

Advogado morre após ganhar fama por realizar velório em vida
Advogado morre após ganhar fama por realizar velório em vida imagem

COMÉRCIO EXTERIOR

Impacto bilionário: novo tarifaço pode atingir açúcar, etanol e madeira
Impacto bilionário: novo tarifaço pode atingir açúcar, etanol e madeira imagem

Sem feriado nacional

No entanto, o feriado não é reconhecido como nacional. De acordo com o calendário oficial do governo federal, julho de 2026 não possui nenhum feriado nacional, contendo apenas alguns estaduais ou municipais, como o feriado de 2 de julho, que celebra a Independência da Bahia.

“Embora seja uma data muito importante para a história nacional, o feriado só conta para o Estado de São Paulo. Isso impacta bastante o âmbito do trabalho na região”, explica Washington Barbosa, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas e CEO da WB Cursos, em entrevista ao Valor Econômico.

“Os empregados da iniciativa privada terão direito ao feriado, assim como servidores municipais e estaduais, mas os federais, mesmo localizados em São Paulo, não”, completou ele.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

feriado folga São Paulo

Relacionadas

Mais lidas