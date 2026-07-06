Feriado de 9 de julho garante folga antecipada para trabalhadores

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A semana será mais curta para os moradores de diversos municípios. Na próxima quinta-feira, dia 9 de julho, será celebrado o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, garantindo folga para os trabalhadores de empresas privadas, servidores municipais e estaduais.

Onde é o feriado é comemorado?

O feriado é estadual de São Paulo e servidores federais estão de fora dessa lista, que contempla apenas os trabalhadores que prestam serviços no estado de São Paulo. A data foi instituída pela Lei Estadual nº 9.497/1997.

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Sem feriado nacional

No entanto, o feriado não é reconhecido como nacional. De acordo com o calendário oficial do governo federal, julho de 2026 não possui nenhum feriado nacional, contendo apenas alguns estaduais ou municipais, como o feriado de 2 de julho, que celebra a Independência da Bahia.

“Embora seja uma data muito importante para a história nacional, o feriado só conta para o Estado de São Paulo. Isso impacta bastante o âmbito do trabalho na região”, explica Washington Barbosa, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas e CEO da WB Cursos, em entrevista ao Valor Econômico.

“Os empregados da iniciativa privada terão direito ao feriado, assim como servidores municipais e estaduais, mas os federais, mesmo localizados em São Paulo, não”, completou ele.