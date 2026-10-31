CALENDÁRIO
Feriados de novembro alteram expediente das agências bancárias no país
Em algumas regiões, bloqueio no atendimento chega a quatro dias consecutivos
Clientes de instituições financeiras como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander devem ficar atentos às datas de funcionamento das agências no mês de novembro.
Um conjunto de feriados nacionais, estaduais e municipais vai provocar a suspensão das atividades presenciais em diferentes períodos. Em algumas localidades, o público vai ficar até quatro dias sem acesso aos serviços prestados exclusivamente nas unidades físicas.
As paralisações impactam diretamente quem precisa realizar operações no balcão de atendimento, como saques internos de alto valor, atualização cadastral, abertura de contas, assinatura de contratos e atendimento direto com gerentes.
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) orienta que os clientes consultem o calendário bancário antes de comparecerem aos estabelecimentos.
Feriados nacionais
O primeiro impacto de abrangência nacional ocorre na próxima segunda-feira (2 de novembro), em virtude do Dia de Finados.
Como as agências não abrem aos sábados e domingos, o atendimento presencial ficará suspenso por três dias consecutivos — de sábado, 31, a segunda-feira, 2, com a retomada do expediente ocorrendo na terça-feira, 3.
Mais adiante no mês, na sexta-feira, 20 de novembro, o país vai celebrar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, instituído como feriado nacional pela Lei nº 14.759/2023.
A data cria um novo fim de semana prolongado sem atendimento presencial, do dia 20 ao dia 22, com o retorno das atividades programado para a segunda-feira, 23.
Já o feriado da Proclamação da República (15 de novembro) cairá em um domingo em 2026, não gerando alterações na rotina das agências durante a semana.
Ajustes regionais
Além dos feriados de alcance nacional, o calendário bancário vai sofrer alterações pontuais por razões locais:
Acre: O feriado estadual relativo ao Tratado de Petrópolis (originalmente em 17/11) foi alterado pelo governo do estado para a quinta-feira, 19 de novembro. Como a sexta-feira, 20, é feriado nacional, as agências acreanas permanecerão quadradas por quatro dias consecutivos (de 19 a 22/11), voltando a operar no dia 23.
Alagoas e Distrito Federal: Na segunda-feira, 30 de novembro, o atendimento estará suspenso em decorrência do Dia do Evangélico (feriado estadual em AL e local no DF).
São Carlos (SP): Fechamento no dia 4 de novembro (quarta-feira), em razão do aniversário do município.
Vitória da Conquista (BA): Agências fechadas no dia 9 de novembro (segunda-feira), gerando três dias sem expediente presencial a partir do sábado, 7.
Olinda (PE): Interrupção do atendimento no dia 10 de novembro (terça-feira), referente ao Primeiro Grito da República.
Outras cidades com datas comemorativas no mês — como Aparecida de Goiânia (GO), Araguaína (TO), Cascavel (PR), Natal (RN) e Niterói (RJ) — têm os feriados coincidindo com sábados ou domingos, sem provocar paralisações adicionais nos dias úteis. As capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória não terão feriados locais extras ao longo de novembro.
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Como ficam as operações
Pix e Internet Banking: Funcionam normalmente durante todos os feriados e fins de semana, 24 horas por dia, para transferências, pagamentos e consultas de saldo.
Contas e boletos: Contas de água, luz, telefone e boletos bancários com vencimento nas datas de feriado poderão ser quitados no primeiro dia útil seguinte sem acréscimo de juros ou multas.
Tributos e impostos: Impostos federais, estaduais ou municipais podem exigir regras específicas. Recomenda-se a antecipação para evitar encargos.
TED e compensação: Transferências via TED e operações que dependem de compensação bancária não serão processadas durante os feriados, sendo liquidadas no dia útil subsequente.
Caixas eletrônicos: O funcionamento dos terminais de autoatendimento dependerá das regras de segurança e horários fixados por cada instituição ou ponto físico.