Feriados de novembro alteram expediente das agências bancárias no país

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Clientes de instituições financeiras como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander devem ficar atentos às datas de funcionamento das agências no mês de novembro.

Um conjunto de feriados nacionais, estaduais e municipais vai provocar a suspensão das atividades presenciais em diferentes períodos. Em algumas localidades, o público vai ficar até quatro dias sem acesso aos serviços prestados exclusivamente nas unidades físicas.

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​As paralisações impactam diretamente quem precisa realizar operações no balcão de atendimento, como saques internos de alto valor, atualização cadastral, abertura de contas, assinatura de contratos e atendimento direto com gerentes.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) orienta que os clientes consultem o calendário bancário antes de comparecerem aos estabelecimentos.

​Feriados nacionais

​O primeiro impacto de abrangência nacional ocorre na próxima segunda-feira (2 de novembro), em virtude do Dia de Finados.

Como as agências não abrem aos sábados e domingos, o atendimento presencial ficará suspenso por três dias consecutivos — de sábado, 31, a segunda-feira, 2, com a retomada do expediente ocorrendo na terça-feira, 3.

​Mais adiante no mês, na sexta-feira, 20 de novembro, o país vai celebrar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, instituído como feriado nacional pela Lei nº 14.759/2023.

A data cria um novo fim de semana prolongado sem atendimento presencial, do dia 20 ao dia 22, com o retorno das atividades programado para a segunda-feira, 23.

​Já o feriado da Proclamação da República (15 de novembro) cairá em um domingo em 2026, não gerando alterações na rotina das agências durante a semana.

​Ajustes regionais

​Além dos feriados de alcance nacional, o calendário bancário vai sofrer alterações pontuais por razões locais:

​Acre: O feriado estadual relativo ao Tratado de Petrópolis (originalmente em 17/11) foi alterado pelo governo do estado para a quinta-feira, 19 de novembro. Como a sexta-feira, 20, é feriado nacional, as agências acreanas permanecerão quadradas por quatro dias consecutivos (de 19 a 22/11), voltando a operar no dia 23.

​Alagoas e Distrito Federal: Na segunda-feira, 30 de novembro, o atendimento estará suspenso em decorrência do Dia do Evangélico (feriado estadual em AL e local no DF).

​São Carlos (SP): Fechamento no dia 4 de novembro (quarta-feira), em razão do aniversário do município.

​Vitória da Conquista (BA): Agências fechadas no dia 9 de novembro (segunda-feira), gerando três dias sem expediente presencial a partir do sábado, 7.

​Olinda (PE): Interrupção do atendimento no dia 10 de novembro (terça-feira), referente ao Primeiro Grito da República.

​Outras cidades com datas comemorativas no mês — como Aparecida de Goiânia (GO), Araguaína (TO), Cascavel (PR), Natal (RN) e Niterói (RJ) — têm os feriados coincidindo com sábados ou domingos, sem provocar paralisações adicionais nos dias úteis. As capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória não terão feriados locais extras ao longo de novembro.

Como ficam as operações

​Pix e Internet Banking: Funcionam normalmente durante todos os feriados e fins de semana, 24 horas por dia, para transferências, pagamentos e consultas de saldo.

​Contas e boletos: Contas de água, luz, telefone e boletos bancários com vencimento nas datas de feriado poderão ser quitados no primeiro dia útil seguinte sem acréscimo de juros ou multas.

​Tributos e impostos: Impostos federais, estaduais ou municipais podem exigir regras específicas. Recomenda-se a antecipação para evitar encargos.

​TED e compensação: Transferências via TED e operações que dependem de compensação bancária não serão processadas durante os feriados, sendo liquidadas no dia útil subsequente.

​Caixas eletrônicos: O funcionamento dos terminais de autoatendimento dependerá das regras de segurança e horários fixados por cada instituição ou ponto físico.