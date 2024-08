Festival Curta Salto: inscrições para filmes encerram em 30 de agosto

A Mostra Sabiá acontecerá no dia 24 de outubro de 2024, nas salas de exibição do Movieplex Cinemas - Foto: Divulgação

O Curta Salto - Festival do Primeiro Filme, chega a sua 10ª edição e traz na programação a 1ª Mostra Sabiá - Competitiva Nacional. Onde serão selecionados os primeiros curtas-metragens produzidos por cineastas iniciantes da região Nordeste. Os interessados podem se inscrever até 30 de agosto, através do site: www.festivalcurtasalto.com.br .

>>> Recôncavo Afro Festival abre inscrições para artistas negros da região

A Mostra Sabiá vai selecionar apenas obras que preencham os seguintes requisitos: apenas curtas-metragens produzidos a partir de 2023; podem ser filmes de ficção, documentário, animação e experimental; a duração é de até 20 minutos, incluindo os créditos; e cada proponente só pode inscrever apenas um filme. No ato da inscrição, será necessário assinalar um termo em que declara ser a primeira obra cinematográfica do seu realizador a circular em festivais.

Criadora do Festival, a professora de Cinema e cineasta Lilian Sóla Santiago acredita que veio na hora certa a decisão de acrescentar a Mostra Nacional à programação dos 10 anos do Curta Salto. “Vem no momento certo, de amadurecimento da proposta e também da minha trajetória à frente do projeto. Desliguei-me do CEUNSP - Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, no final de 2022, para me dedicar mais aos projetos da minha empresa, a Terra Firme Digital, e assim pude me dedicar mais ao aprimoramento dos projetos que venho desenvolvendo com ela, entre eles o Curta Salto. Dessa forma, o Festival se consolida, com o apoio da Lei Paulo Gustavo, com a Mostra Regional e agora trazendo as produções de todo o Brasil com a Mostra Nacional”, explica.

>>> Leia também: Mostra de Cinemas Africanos abre inscrições gratuitas em Salvador

>>> Apenas 5% das cidades baianas têm salas de cinema: “Não há diversidade

O Festival Curta Salto será realizado entre os dias 23 e 26 de outubro. Competitiva Nacional, a Mostra Sabiá acontecerá no dia 24 de outubro de 2024, nas salas de exibição do Movieplex Cinemas, localizado no interior da Galeria Shopping Center Salto. O espaço possui capacidade para público de 150 pessoas e terá entrada gratuita. O evento conta na sua programação com a Mostra Taperá, onde concorrem os primeiros filmes de cineastas iniciantes das macrorregiões de Sorocaba e Campinas, além de atividades formativas em formato presencial e online.

| Foto: Divulgação

>>> Não é Maluco Beleza! Música mais ouvida de Raul Seixas é revelada

O X Curta Salto - Festival do Primeiro Filme é uma realização do Governo Federal, via Ministério da Cultura e Lei Paulo Gustavo. Produção do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e das produtoras Kannon Filmes e Terra Firme Digital. Edital LPG Nº 11/2023.