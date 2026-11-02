Fies 2026: prazo para vagas remanescentes termina nesta terça

Siga o A TARDE no Google

Estudantes interessados em financiar a graduação em instituições privadas têm até 3 de novembro para concorrer às vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2026. A inscrição ocorre exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com a conta Gov.br.

Nesta edição, são oferecidas 50 mil vagas em todo o país. A seleção é destinada à contratação do financiamento para o segundo semestre letivo deste ano, sem possibilidade de prorrogação do prazo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Fies permite que estudantes financiem as mensalidades de cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior avaliadas pelo Ministério da Educação (MEC). O pagamento do valor financiado ocorre após a conclusão do curso, conforme as condições estabelecidas pelo programa.

Uma das etapas da seleção também prevê a análise das condições dos candidatos pré-selecionados para acompanhar as atividades acadêmicas e concluir o semestre com aproveitamento suficiente.

Quais são os critérios para concorrer?

Para participar, é necessário ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, alcançando média mínima de 450 pontos nas cinco provas e nota superior a zero na redação. Não são aceitos resultados de participantes que fizeram o exame na condição de treineiros.

Outro requisito é possuir renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa, conforme as regras previstas no edital.

Além disso, os candidatos pré-selecionados precisam ter condições de cumprir a frequência mínima exigida pela instituição de ensino durante o segundo semestre letivo de 2026.

Como será feita a distribuição das vagas?

Das 50 mil oportunidades disponíveis, metade será reservada a estudantes com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo e inscrição atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Para concorrer nessa modalidade, serão consideradas as informações do cadastro atualizadas até 8 de outubro deste ano. Os candidatos pré-selecionados poderão solicitar financiamento de até 100%, de acordo com as normas do Fies.

A divulgação do resultado da chamada única está prevista para 16 de novembro.