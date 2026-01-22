Fim do financiamento? Novo modelo transforma aluguel em casa própria

Modelo com opção de compra ganha espaço no Brasil - Foto: Rafael Muller/Ag. A TARDE

Com o valor dos aluguéis em alta e as exigências dos financiamentos imobiliários cada vez mais rígidas, muitos brasileiros têm encontrado dificuldades para conquistar a casa própria. Nesse cenário, uma alternativa vem ganhando espaço no país: o arrendamento imobiliário com opção de compra.

O modelo funciona como uma solução intermediária para quem ainda não consegue financiar um imóvel, mas deseja deixar o aluguel tradicional e planejar a aquisição com mais previsibilidade.

Como funciona o arrendamento imobiliário

Na prática, o contrato começa como uma locação, mas já inclui uma cláusula que garante ao morador o direito de preferência na compra do imóvel. Diferente do aluguel comum, as condições da futura aquisição — como preço, prazo e forma de pagamento — são definidas desde o início ou seguem critérios previamente estabelecidos.

Durante o período do arrendamento, o morador paga uma quantia pelo uso do imóvel e, em muitos contratos, parte desse valor pode ser abatida do preço final, caso a compra seja efetivada. Também é comum que o arrendatário assuma despesas como manutenção e custos do imóvel.

Apesar da semelhança inicial, arrendamento e aluguel têm diferenças importantes. No aluguel tradicional, o pagamento serve apenas para a moradia, sem qualquer vínculo com a compra do bem.

Já no arrendamento com opção de compra, existe desde o início um caminho contratual para a propriedade definitiva, o que reduz incertezas e dá mais segurança a quem deseja comprar no futuro.

Tempo para se organizar financeiramente

Um dos principais atrativos do modelo é a possibilidade de ganhar tempo. O morador pode usar o período do contrato para organizar a renda, melhorar o score de crédito ou aguardar condições mais favoráveis do mercado imobiliário, sem abrir mão de já viver no imóvel.

Essa flexibilidade torna o arrendamento especialmente atrativo em um cenário de crédito restrito.

Preço definido e mais segurança jurídica

Outro ponto central do arrendamento é a definição do valor do imóvel. As partes podem optar por um preço fixado no momento da assinatura, por uma avaliação futura ou por modelos que acompanhem a valorização do bem ao longo do tempo.

Todas essas regras precisam estar claramente previstas em contrato, garantindo segurança jurídica tanto para quem arrenda quanto para quem ocupa o imóvel.

Modalidade vai além do setor residencial

Embora o destaque seja o arrendamento residencial, o modelo também é utilizado em outras áreas, como: