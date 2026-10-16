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Fraude bilionária na Americanas torna 12 ex-executivos réus

O processo criminal está relacionado às inconsistências contábeis

Evellyn Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Fraude bilionária na Americanas torna 12 ex-executivos réus
Foto: Divulgação/Shopping Jardim Norte

A Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra 12 ex-executivos da Americanas por suspeita de participação em um esquema bilionário de fraude contábil.

A decisão foi tomada pela 6ª Vara Federal Criminal e representa mais um desdobramento do caso que levou a varejista a pedir recuperação judicial.

Investigação começou após inconsistências contábeis

O processo criminal está relacionado às inconsistências contábeis reveladas pela Americanas em janeiro de 2023. A partir das informações divulgadas pela empresa, foram iniciadas investigações que resultaram em denúncias contra antigos executivos e funcionários da varejista.

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Denúncia foi apresentada em 2025

Em 2025, o MPF denunciou 13 ex-funcionários da companhia. Posteriormente, Márcio Cruz Meirelles firmou um acordo de colaboração premiada. Com a aceitação da denúncia, os outros 12 investigados passam formalmente à condição de réus.

O processo tramita em segredo de Justiça. A condição de réu significa que a denúncia foi recebida pelo Judiciário, mas não representa, por si só, uma condenação. O caso segue em andamento.

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