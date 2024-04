Funkeiro cai em represa e morre afogado ao gravar vídeo paras as redes | A TARDE

O funkeiro Diego Kauã Oliveira Santos, de 20 anos, conhecido como MC Dieguin Md, morreu afogado na represa Salto Grande, em Americana (SP). Segundo a Polícia Civil, Diego gravava um vídeo para as redes sociais quando se afogou, na terça-feira, 16.

"Testemunhas que estavam junto a vítima tentaram salvar o jovem, sem sucesso. Acionaram então o Corpo de Bombeiros, que não conseguiu resgatar o homem com vida. O BO foi registrado como morte suspeita no 4ºDP de Americana, onde foi requisitado laudo pericial e segue para investigações do ocorrido", afirmou em nota a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).



Mc Dieguin tinha 121 mil seguidores no Instagram antes de morrer, onde tinha compartilhado postagens com amigos comendo açaí, com a promessa de que faria uma transmissão ao vivo em seguida. Agora, o perfil do jovem conta com mais de 132 mil seguidores.



O velório de MC Dieguin foi realizado na manhã desta quinta-feira, 18, no Cemitério Municipal de Paulínia (SP).