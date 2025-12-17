Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DÍVIDA QUITADA

Gato Preto paga pensão alimentícia e Justiça expede alvará de soltura

Influenciador foi preso no último domingo, 14, por uma dívida de R$ 57,4 mil em pensão alimentícia

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

17/12/2025 - 21:51 h
Samuel Sant’Anna da Costa, influenciador conhecido como Gato Preto
Samuel Sant’Anna da Costa, influenciador conhecido como Gato Preto -

A Justiça expediu o alvará de soltura do influenciador Samuel Sant’Anna da Costa, conhecido nas redes sociais como Gato Preto, após ele quitar uma dívida de R$ 57,4 mil em pensão alimentícia.

O influenciador foi preso no último domingo, 14, na zona leste de São Paulo, após ser identificado por um sistema de monitoramento que apontou mandado de prisão em aberto relacionado ao não pagamento dos valores devidos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bia Miranda divulga jogo de aposta após acidente com Gato Preto
Gato Preto é denunciado por violência doméstica contra Bia Miranda
Bia Miranda e Gato Preto são alvos de operação contra 'Tigrinho'

A decisão judicial foi divulgada nesta quarta-feira, 17, em um comunicado assinado pela defesa do influenciador, representada por Jonatha Carvalho Matos e Daniele Vieira. Segundo os advogados, a prisão ocorreu exclusivamente por conta da dívida relacionada à pensão alimentícia.

Ainda no comunicado, a defesa destacou a atuação incisiva para que o procedimento de soltura fosse conduzido de forma rápida e em conformidade com a lei, de forma a assegurar os direitos de Gato Preto ao longo do trâmite judicial.

Confira o comunicado na íntegra:

Nota de esclarecimento da defesa de Gato Preto
Nota de esclarecimento da defesa de Gato Preto | Foto: Divulgação

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Gato Preto justiça Pensão alimentícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Samuel Sant’Anna da Costa, influenciador conhecido como Gato Preto
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Samuel Sant’Anna da Costa, influenciador conhecido como Gato Preto
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

Samuel Sant’Anna da Costa, influenciador conhecido como Gato Preto
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Samuel Sant’Anna da Costa, influenciador conhecido como Gato Preto
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

x