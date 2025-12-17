DÍVIDA QUITADA
Gato Preto paga pensão alimentícia e Justiça expede alvará de soltura
Influenciador foi preso no último domingo, 14, por uma dívida de R$ 57,4 mil em pensão alimentícia
Por Gustavo Nascimento
A Justiça expediu o alvará de soltura do influenciador Samuel Sant’Anna da Costa, conhecido nas redes sociais como Gato Preto, após ele quitar uma dívida de R$ 57,4 mil em pensão alimentícia.
O influenciador foi preso no último domingo, 14, na zona leste de São Paulo, após ser identificado por um sistema de monitoramento que apontou mandado de prisão em aberto relacionado ao não pagamento dos valores devidos.
A decisão judicial foi divulgada nesta quarta-feira, 17, em um comunicado assinado pela defesa do influenciador, representada por Jonatha Carvalho Matos e Daniele Vieira. Segundo os advogados, a prisão ocorreu exclusivamente por conta da dívida relacionada à pensão alimentícia.
Ainda no comunicado, a defesa destacou a atuação incisiva para que o procedimento de soltura fosse conduzido de forma rápida e em conformidade com a lei, de forma a assegurar os direitos de Gato Preto ao longo do trâmite judicial.
Confira o comunicado na íntegra:
