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CRISE?

Gigante brasileira do transporte demite 150 pessoas e encerra produção

Decisão ocorreu após análise dos desafios comerciais enfrentados pela empresa

Edvaldo Sales
Por
Decisão ocorreu após análise dos desafios comerciais enfrentados pela empresa
Decisão ocorreu após análise dos desafios comerciais enfrentados pela empresa - Foto: Divulgação

Uma das maiores empresas brasileiras do setor de transporte de cargas, a Randon vai encerrar gradualmente as atividades de produção da unidade de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

A produção será transferida para fábricas da companhia em Araraquara, em São Paulo, e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, nos próximos meses.

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Cerca de 150 trabalhadores deverão ser desligados com o encerramento das atividades na unidade, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Chapecó e Região.

Randon disse, em nota enviada ao portal ND Mais, que a decisão ocorreu após uma análise dos desafios comerciais enfrentados pela empresa nos últimos anos.

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A empresa falou também que a medida vai ocorrer de maneira gradual, ao longo dos próximos meses.

Além disso, a companhia afirmou que todas as obrigações legais com funcionários, fornecedores e demais instituições serão cumpridas. A Randon também ressaltou que as operações comerciais e de distribuição não serão afetadas pela mudança.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Chapecó e Região revelou que a empresa apresentou uma proposta para acertar os valores relacionados aos desligamentos.

Entretanto, a entidade afirmou ser contrária aos termos apresentados e disse que continuará as negociações com a Randon.

O que vai acontecer com a produção?

A produção que ainda é realizada em Chapecó será gradualmente absorvida pelas unidades de Araraquara e Caxias do Sul.

Até o momento, não se sabe a data específica para a conclusão do encerramento da produção em Chapecó.

75 anos de história

A trajetória da Randon começou em 1949. Os irmãos Raul e Hercílio Randon iniciaram uma pequena oficina mecânica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul e, com o tempo, a empresa passou a fabricar equipamentos para o transporte de cargas e se transformou em uma multinacional do setor.

Atualmente, a Randon se apresenta como a maior fabricante de semirreboques da América Latina e já entregou mais de 600 mil unidades no Brasil e para outros países. Os produtos chegaram mais de 70 países, por meio de uma rede internacional de distribuição.

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santa catarina transporte

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