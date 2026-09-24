Gigante brasileira do transporte demite 150 pessoas e encerra produção

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Uma das maiores empresas brasileiras do setor de transporte de cargas, a Randon vai encerrar gradualmente as atividades de produção da unidade de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

A produção será transferida para fábricas da companhia em Araraquara, em São Paulo, e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, nos próximos meses.

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Cerca de 150 trabalhadores deverão ser desligados com o encerramento das atividades na unidade, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Chapecó e Região.

Randon disse, em nota enviada ao portal ND Mais, que a decisão ocorreu após uma análise dos desafios comerciais enfrentados pela empresa nos últimos anos.

A empresa falou também que a medida vai ocorrer de maneira gradual, ao longo dos próximos meses.

Além disso, a companhia afirmou que todas as obrigações legais com funcionários, fornecedores e demais instituições serão cumpridas. A Randon também ressaltou que as operações comerciais e de distribuição não serão afetadas pela mudança.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Chapecó e Região revelou que a empresa apresentou uma proposta para acertar os valores relacionados aos desligamentos.

Entretanto, a entidade afirmou ser contrária aos termos apresentados e disse que continuará as negociações com a Randon.

O que vai acontecer com a produção?

A produção que ainda é realizada em Chapecó será gradualmente absorvida pelas unidades de Araraquara e Caxias do Sul.

Até o momento, não se sabe a data específica para a conclusão do encerramento da produção em Chapecó.

75 anos de história

A trajetória da Randon começou em 1949. Os irmãos Raul e Hercílio Randon iniciaram uma pequena oficina mecânica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul e, com o tempo, a empresa passou a fabricar equipamentos para o transporte de cargas e se transformou em uma multinacional do setor.

Atualmente, a Randon se apresenta como a maior fabricante de semirreboques da América Latina e já entregou mais de 600 mil unidades no Brasil e para outros países. Os produtos chegaram mais de 70 países, por meio de uma rede internacional de distribuição.