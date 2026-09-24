CRISE?
Gigante brasileira do transporte demite 150 pessoas e encerra produção
Decisão ocorreu após análise dos desafios comerciais enfrentados pela empresa
Uma das maiores empresas brasileiras do setor de transporte de cargas, a Randon vai encerrar gradualmente as atividades de produção da unidade de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.
A produção será transferida para fábricas da companhia em Araraquara, em São Paulo, e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, nos próximos meses.
Cerca de 150 trabalhadores deverão ser desligados com o encerramento das atividades na unidade, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Chapecó e Região.
Randon disse, em nota enviada ao portal ND Mais, que a decisão ocorreu após uma análise dos desafios comerciais enfrentados pela empresa nos últimos anos.
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A empresa falou também que a medida vai ocorrer de maneira gradual, ao longo dos próximos meses.
Além disso, a companhia afirmou que todas as obrigações legais com funcionários, fornecedores e demais instituições serão cumpridas. A Randon também ressaltou que as operações comerciais e de distribuição não serão afetadas pela mudança.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Chapecó e Região revelou que a empresa apresentou uma proposta para acertar os valores relacionados aos desligamentos.
Entretanto, a entidade afirmou ser contrária aos termos apresentados e disse que continuará as negociações com a Randon.
O que vai acontecer com a produção?
A produção que ainda é realizada em Chapecó será gradualmente absorvida pelas unidades de Araraquara e Caxias do Sul.
Até o momento, não se sabe a data específica para a conclusão do encerramento da produção em Chapecó.
75 anos de história
A trajetória da Randon começou em 1949. Os irmãos Raul e Hercílio Randon iniciaram uma pequena oficina mecânica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul e, com o tempo, a empresa passou a fabricar equipamentos para o transporte de cargas e se transformou em uma multinacional do setor.
Atualmente, a Randon se apresenta como a maior fabricante de semirreboques da América Latina e já entregou mais de 600 mil unidades no Brasil e para outros países. Os produtos chegaram mais de 70 países, por meio de uma rede internacional de distribuição.