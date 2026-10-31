Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

PREOCUPANTE

Golpe da CNH usa ameaça de suspensão da carteira; saiba identificar

Mensagens simulam comunicados oficiais dos departamentos de trânsito

Edvaldo Sales
Por
Associação Nacional dos Detrans (AND) já identificou ocorrências semelhantes em diferentes estados
Associação Nacional dos Detrans (AND) já identificou ocorrências semelhantes em diferentes estados - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Criminosos têm utilizado a ameaça de perder o direito de dirigir para convencer motoristas a fornecer informações pessoais e realizar pagamentos indevidos. As mensagens que simulam comunicados oficiais dos departamentos de trânsito informam sobre supostas multas, débitos e processos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fez o relato mais recente após moradores receberem notificações fraudulentas pelo WhatsApp na sexta-feira, 30.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Os contatos utilizam o nome do órgão para dar credibilidade à abordagem. Em um dos casos identificados, a mensagem partiu de uma conta comercial chamada “Expreso Brasilia”, vinculada a um número com código internacional da Colômbia.

O texto mencionava irregularidades na documentação dos destinatários e apresentava um endereço eletrônico para suposta consulta ou regularização dos débitos.

A estratégia não se restringe ao Distrito Federal. A Associação Nacional dos Detrans (AND) já identificou ocorrências semelhantes em diferentes estados.

Os criminosos também recorrem a SMS e e-mails para comunicar falsos processos de suspensão ou cassação da habilitação, de acordo com a entidade.

Em algumas dessas abordagens, o endereço enviado conduz a páginas que imitam o ambiente do governo federal.

Depois de inserir informações pessoais, o usuário visualiza supostas infrações e valores pendentes, acompanhado de uma opção para regularizar a situação. O objetivo é obter dados e induzir a vítima a transferir dinheiro.

Leia Também:

LISTA DIVULGADA

Detran divulga aprovados no CNH da Gente; veja como consultar agora
Detran divulga aprovados no CNH da Gente; veja como consultar agora imagem

BAHIA

CNH do Brasil: mais de 207 mil baianos abrem processo para tirar a primeira habilitação em seis meses
CNH do Brasil: mais de 207 mil baianos abrem processo para tirar a primeira habilitação em seis meses imagem

PROTEÇÃO

Saiba como bloquear a CNH digital após perda ou roubo do smartphone
Saiba como bloquear a CNH digital após perda ou roubo do smartphone imagem

Como identificar a fraude

Para evitar cair em fraudes é importante desconfiar de mensagens que apresentam prazos curtos para pagamento ou ameaçam consequências imediatas caso o destinatário não siga as instruções.

Os links enviados por números desconhecidos, endereços eletrônicos que não correspondem aos domínios oficiais e pedidos de informações bancárias também devem ser tratados com cautela.

Além disso, é recomendado que qualquer comunicação inesperada seja conferida diretamente com a instituição responsável, sem utilizar os endereços disponibilizados pelo remetente.

Senhas, códigos de autenticação e informações financeiras não devem ser compartilhados.

Outra orientação é evitar responder ao contato suspeito, bloquear o número e utilizar os recursos de denúncia disponibilizados pelo aplicativo de mensagens.

Como agir se receber uma mensagem suspeita

O Detran-DF disse que não encaminha cobranças nem links de pagamento por meio de mensagens de WhatsApp enviadas por terceiros.

Para verificar a existência de multas ou outras pendências, os motoristas devem acessar diretamente o Portal de Serviços do departamento ou utilizar o aplicativo Detran-DF Digital.

Ademais, a recomendação acompanha um alerta mais amplo da Associação Nacional dos Detrans. A entidade orienta que notificações sobre infrações e processos administrativos sejam verificadas nos canais oficiais de cada estado.

Outra possibilidade é utilizar a Carteira Digital de Trânsito, que permite consultar infrações e aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

Quem forneceu dados pessoais ou bancários deve procurar imediatamente a instituição financeira pelos canais oficiais, comunicar a possível fraude e solicitar as medidas de segurança necessárias, incluindo o bloqueio de operações suspeitas e a troca de senhas.

Se houve transferência via Pix, o Banco Central recomenda que a vítima entre em contato com o banco para solicitar a devolução dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

O procedimento permite que as instituições financeiras analisem a ocorrência e, quando identificada fraude e houver recursos disponíveis, providenciem a restituição.

Por fim, é importante registrar um boletim de ocorrência e preservar provas, como capturas de tela, números utilizados pelos criminosos, endereços eletrônicos e comprovantes de transferência. O Detran-DF reforça que esses registros podem auxiliar na apuração do caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cnh Detran

Relacionadas

Mais lidas