PREOCUPANTE
Golpe da CNH usa ameaça de suspensão da carteira; saiba identificar
Mensagens simulam comunicados oficiais dos departamentos de trânsito
Criminosos têm utilizado a ameaça de perder o direito de dirigir para convencer motoristas a fornecer informações pessoais e realizar pagamentos indevidos. As mensagens que simulam comunicados oficiais dos departamentos de trânsito informam sobre supostas multas, débitos e processos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fez o relato mais recente após moradores receberem notificações fraudulentas pelo WhatsApp na sexta-feira, 30.
Os contatos utilizam o nome do órgão para dar credibilidade à abordagem. Em um dos casos identificados, a mensagem partiu de uma conta comercial chamada “Expreso Brasilia”, vinculada a um número com código internacional da Colômbia.
O texto mencionava irregularidades na documentação dos destinatários e apresentava um endereço eletrônico para suposta consulta ou regularização dos débitos.
A estratégia não se restringe ao Distrito Federal. A Associação Nacional dos Detrans (AND) já identificou ocorrências semelhantes em diferentes estados.
Os criminosos também recorrem a SMS e e-mails para comunicar falsos processos de suspensão ou cassação da habilitação, de acordo com a entidade.
Em algumas dessas abordagens, o endereço enviado conduz a páginas que imitam o ambiente do governo federal.
Depois de inserir informações pessoais, o usuário visualiza supostas infrações e valores pendentes, acompanhado de uma opção para regularizar a situação. O objetivo é obter dados e induzir a vítima a transferir dinheiro.
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Como identificar a fraude
Para evitar cair em fraudes é importante desconfiar de mensagens que apresentam prazos curtos para pagamento ou ameaçam consequências imediatas caso o destinatário não siga as instruções.
Os links enviados por números desconhecidos, endereços eletrônicos que não correspondem aos domínios oficiais e pedidos de informações bancárias também devem ser tratados com cautela.
Além disso, é recomendado que qualquer comunicação inesperada seja conferida diretamente com a instituição responsável, sem utilizar os endereços disponibilizados pelo remetente.
Senhas, códigos de autenticação e informações financeiras não devem ser compartilhados.
Outra orientação é evitar responder ao contato suspeito, bloquear o número e utilizar os recursos de denúncia disponibilizados pelo aplicativo de mensagens.
Como agir se receber uma mensagem suspeita
O Detran-DF disse que não encaminha cobranças nem links de pagamento por meio de mensagens de WhatsApp enviadas por terceiros.
Para verificar a existência de multas ou outras pendências, os motoristas devem acessar diretamente o Portal de Serviços do departamento ou utilizar o aplicativo Detran-DF Digital.
Ademais, a recomendação acompanha um alerta mais amplo da Associação Nacional dos Detrans. A entidade orienta que notificações sobre infrações e processos administrativos sejam verificadas nos canais oficiais de cada estado.
Outra possibilidade é utilizar a Carteira Digital de Trânsito, que permite consultar infrações e aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).
Quem forneceu dados pessoais ou bancários deve procurar imediatamente a instituição financeira pelos canais oficiais, comunicar a possível fraude e solicitar as medidas de segurança necessárias, incluindo o bloqueio de operações suspeitas e a troca de senhas.
Se houve transferência via Pix, o Banco Central recomenda que a vítima entre em contato com o banco para solicitar a devolução dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED).
O procedimento permite que as instituições financeiras analisem a ocorrência e, quando identificada fraude e houver recursos disponíveis, providenciem a restituição.
Por fim, é importante registrar um boletim de ocorrência e preservar provas, como capturas de tela, números utilizados pelos criminosos, endereços eletrônicos e comprovantes de transferência. O Detran-DF reforça que esses registros podem auxiliar na apuração do caso.