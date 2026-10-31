Golpe da CNH usa ameaça de suspensão da carteira; saiba identificar

Siga o A TARDE no Google

Criminosos têm utilizado a ameaça de perder o direito de dirigir para convencer motoristas a fornecer informações pessoais e realizar pagamentos indevidos. As mensagens que simulam comunicados oficiais dos departamentos de trânsito informam sobre supostas multas, débitos e processos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fez o relato mais recente após moradores receberem notificações fraudulentas pelo WhatsApp na sexta-feira, 30.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os contatos utilizam o nome do órgão para dar credibilidade à abordagem. Em um dos casos identificados, a mensagem partiu de uma conta comercial chamada “Expreso Brasilia”, vinculada a um número com código internacional da Colômbia.

O texto mencionava irregularidades na documentação dos destinatários e apresentava um endereço eletrônico para suposta consulta ou regularização dos débitos.

A estratégia não se restringe ao Distrito Federal. A Associação Nacional dos Detrans (AND) já identificou ocorrências semelhantes em diferentes estados.

Os criminosos também recorrem a SMS e e-mails para comunicar falsos processos de suspensão ou cassação da habilitação, de acordo com a entidade.

Em algumas dessas abordagens, o endereço enviado conduz a páginas que imitam o ambiente do governo federal.

Depois de inserir informações pessoais, o usuário visualiza supostas infrações e valores pendentes, acompanhado de uma opção para regularizar a situação. O objetivo é obter dados e induzir a vítima a transferir dinheiro.

Como identificar a fraude

Para evitar cair em fraudes é importante desconfiar de mensagens que apresentam prazos curtos para pagamento ou ameaçam consequências imediatas caso o destinatário não siga as instruções.

Os links enviados por números desconhecidos, endereços eletrônicos que não correspondem aos domínios oficiais e pedidos de informações bancárias também devem ser tratados com cautela.

Além disso, é recomendado que qualquer comunicação inesperada seja conferida diretamente com a instituição responsável, sem utilizar os endereços disponibilizados pelo remetente.

Senhas, códigos de autenticação e informações financeiras não devem ser compartilhados.

Outra orientação é evitar responder ao contato suspeito, bloquear o número e utilizar os recursos de denúncia disponibilizados pelo aplicativo de mensagens.

Como agir se receber uma mensagem suspeita

O Detran-DF disse que não encaminha cobranças nem links de pagamento por meio de mensagens de WhatsApp enviadas por terceiros.

Para verificar a existência de multas ou outras pendências, os motoristas devem acessar diretamente o Portal de Serviços do departamento ou utilizar o aplicativo Detran-DF Digital.

Ademais, a recomendação acompanha um alerta mais amplo da Associação Nacional dos Detrans. A entidade orienta que notificações sobre infrações e processos administrativos sejam verificadas nos canais oficiais de cada estado.

Outra possibilidade é utilizar a Carteira Digital de Trânsito, que permite consultar infrações e aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

Quem forneceu dados pessoais ou bancários deve procurar imediatamente a instituição financeira pelos canais oficiais, comunicar a possível fraude e solicitar as medidas de segurança necessárias, incluindo o bloqueio de operações suspeitas e a troca de senhas.

Se houve transferência via Pix, o Banco Central recomenda que a vítima entre em contato com o banco para solicitar a devolução dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

O procedimento permite que as instituições financeiras analisem a ocorrência e, quando identificada fraude e houver recursos disponíveis, providenciem a restituição.

Por fim, é importante registrar um boletim de ocorrência e preservar provas, como capturas de tela, números utilizados pelos criminosos, endereços eletrônicos e comprovantes de transferência. O Detran-DF reforça que esses registros podem auxiliar na apuração do caso.