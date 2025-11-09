Governo Lula vai repassar R$ 15 milhões para reconstrução no Paraná

No local onde funcionava o ginásio de Rio Bonito do Iguaçu, hoje só há escombros - Foto: Divulgação | MIDR

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional vai liberar, de forma imediata, R$ 15 milhões para a reconstrução da escola e do ginásio do município de Rio Bonito do Iguaçu, cidade mais afetada pela passagem de um tornado no estado do Paraná. O anúncio foi feito pelo ministro Waldez Góes, atendendo determinação do presidente Lula.

"Tudo o que for necessário para reconstruir Rio Bonito do Iguaçu e outras cidades afetadas, o presidente Lula está determinando a mim e a outros colegas ministros que assim o façamos", afirmou.

Os dois equipamentos públicos foram completamente destruídos. Neste domingo, 9, Waldez, acompanhado do secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, e da diretora de Tecnologia da Informação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Lea Bressy Amorim, sobrevoou as áreas mais atingidas pelo desastre e fez uma avaliação dos danos.

“Nosso objetivo aqui é garantir 100% de apoio do Governo Federal para ajuda humanitária, restabelecimento dos serviços essenciais, públicos e privados, e reconstruir o que foi destruído. Agora, é tempo de solidariedade, de apoio às famílias que estão precisando de assistência para saúde, alimentação, hospedagem e abrigo. Ao mesmo tempo, começamos o trabalho de restabelecimento e reconstrução", afirmou Waldez.

Em Rio Bonito do Iguaçu, o ministro visitou os locais mais atingidos pelo tornado, que provovou seis mortes - sendo uma no município vizinho de Guarapuava - e deixou pelo menos 750 feridos. O prefeito Sezar Bovino acompanhou o ministro e ressaltou o apoio do Governo Federal.

“Amanhã, cerca de 2,5 mil estudantes de creches e escolas públicas não terão para onde ir, estamos muito preocupados com essa situação, não temos prédios para alugar nesse momento, o Governo Federal vai nos ajudar muito nesse sentido”, afirmou o prefeito. O local onde funcionava o ginásio municipal está sendo usado para receber os destroços.

Em seguida, a comitiva do ministro almoçou na cozinha solidária do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), onde estão centralizadas as doações de alimentos e roupas.

Waldez também visitou o assentamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio e se reuniu com as defesas civis municipais e estadual, autoridades locais e técnicos da Defesa Civil Nacional.