Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INDENIZAÇÃO

Grande supermercado é condenado após vender carne azul e fedorenta

Supermercado chegou a argumentar, mas vai precisar pagar indenização

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/11/2025 - 9:39 h
Cliente comprou 14kg de carne estragada
Cliente comprou 14kg de carne estragada -

A Justiça condenou o supermercado Bravo Comércio Alimento, do Distrito Federal (DF), a indenizar um consumidor por venda de carne estragada. O cliente comprou 14 kg do alimento e, ao abrir, a embalagem foi surpreendido com a carne azul e fedorenta. A decisão de 2ª instância foi unânime.

O cliente retornou ao supermercado, onde apresentou a carne aos funcionários e solicitou o reembolso da quantia paga, o que foi negado pelo estabelecimento. A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF manteve a sentença de 1ª instância. Segundo o colegiado, houve falha na prestação do serviço, causando perda de confiança no consumo e risco de insegurança alimentar.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Com baratas congeladas, fábrica de salgados ‘imunda’ é fechada
Carbono Oculto: 49 postos ligados ao PCC são interditados no Nordeste
INSS impõe novas regras a bancos no crédito consignado

O estabelecimento foi condenado a pagar R$ 418,55 pelos danos materiais e R$ 800 por danos morais. Após a condenação de 1ª instância, o supermercado negou a prática de ato ilícito e afirmou que os produtos comercializados no estabelecimento são devidamente armazenados.

Além disso, o estabelecimento argumentou que os produtos perecíveis devem ser consumidos de forma imediata ou armazenado em local apropriado para consumo dentro do prazo de validade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carne justiça

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cliente comprou 14kg de carne estragada
Play

Imóvel que explodiu e deixou um morto era depósito de fogos ilegal

Cliente comprou 14kg de carne estragada
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Cliente comprou 14kg de carne estragada
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

Cliente comprou 14kg de carne estragada
Play

“Japinha não existe”, diz jovem associada a traficante em megaoperação

x