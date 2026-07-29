Granizo fere criança e coloca estado brasileiro em alerta vermelho

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Santa Catarina entrou em alerta vermelho de grande perigo devido às recentes chuvas de granizo na região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso vale para as próximas horas desta quarta-feira, 29, na região Sul do estado e em parte da Serra.

Considerado o mais alto na escala do Inmet, o alerta surgiu após uma criança se machucar ao ser atingida pela telha de uma casa, que caiu devido à chuva de granizos desta terça-feira, 28, no Vale do Itajaí.

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Além dos granizos, as áreas atingidas têm registrado incidência de chuvas com capacidades superiores a 60 milímetros em uma hora ou acima de 100 milímetros ao longo do dia, juntamente com ventos de mais de 100 km/h.

De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, as regiões do Planalto Norte, Litoral Norte, Grande Florianópolis e Vale do Itajaí podem ser atingidas por temporais isolados com intensidade moderada a forte, raios, rajadas de vento e alagamentos pontuais.