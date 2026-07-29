Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

ALERTA

Granizo fere criança e coloca estado brasileiro em alerta vermelho

Local tem sido coberto por granizos nos últimos dias

Franciely Gomes
Por
As chuvas intensas também tem tomado o estado
As chuvas intensas também tem tomado o estado - Foto: Ilustrativa | Magnific

Santa Catarina entrou em alerta vermelho de grande perigo devido às recentes chuvas de granizo na região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso vale para as próximas horas desta quarta-feira, 29, na região Sul do estado e em parte da Serra.

Considerado o mais alto na escala do Inmet, o alerta surgiu após uma criança se machucar ao ser atingida pela telha de uma casa, que caiu devido à chuva de granizos desta terça-feira, 28, no Vale do Itajaí.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

FISCALIZAÇÃO

Anvisa proíbe venda de queijo famoso e molho querido pelos brasileiros
Anvisa proíbe venda de queijo famoso e molho querido pelos brasileiros imagem

ELEIÇÕES

Eleições terão ação contra IA e fake news com multa de até R$ 30 mil
Eleições terão ação contra IA e fake news com multa de até R$ 30 mil imagem

PATRIMÔNIO

Autor do "passar a boiada", Ricardo Salles declara R$ 9 milhões ao TSE
Autor do "passar a boiada", Ricardo Salles declara R$ 9 milhões ao TSE imagem

Além dos granizos, as áreas atingidas têm registrado incidência de chuvas com capacidades superiores a 60 milímetros em uma hora ou acima de 100 milímetros ao longo do dia, juntamente com ventos de mais de 100 km/h.

De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, as regiões do Planalto Norte, Litoral Norte, Grande Florianópolis e Vale do Itajaí podem ser atingidas por temporais isolados com intensidade moderada a forte, raios, rajadas de vento e alagamentos pontuais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

defesa civil granizo santa catarina

Relacionadas

Mais lidas