ALERTA
Granizo fere criança e coloca estado brasileiro em alerta vermelho
Local tem sido coberto por granizos nos últimos dias
Santa Catarina entrou em alerta vermelho de grande perigo devido às recentes chuvas de granizo na região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso vale para as próximas horas desta quarta-feira, 29, na região Sul do estado e em parte da Serra.
Considerado o mais alto na escala do Inmet, o alerta surgiu após uma criança se machucar ao ser atingida pela telha de uma casa, que caiu devido à chuva de granizos desta terça-feira, 28, no Vale do Itajaí.
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Além dos granizos, as áreas atingidas têm registrado incidência de chuvas com capacidades superiores a 60 milímetros em uma hora ou acima de 100 milímetros ao longo do dia, juntamente com ventos de mais de 100 km/h.
De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, as regiões do Planalto Norte, Litoral Norte, Grande Florianópolis e Vale do Itajaí podem ser atingidas por temporais isolados com intensidade moderada a forte, raios, rajadas de vento e alagamentos pontuais.