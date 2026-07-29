Anvisa proíbe venda de queijo famoso e molho querido pelos brasileiros

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) adotou medidas preventivas contra o Queijo Minas Artesanal, da marca Militão da Canastra, e o Molho Pesto Vermelho com Mascarpone da marca Cecco. A ação aconteceu nesta quarta-feira, 29.

As empresas informaram ao órgão que fazem o recolhimento voluntário dos produtos. Os fabricantes e motivos da suspensão da venda, da distribuição e do consumo dos produtos foram divulgados no Diário Oficial da União (DOU).

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Motivos da suspensão

A empresa fabricante do Queijo Minas Artesanal, Queijaria Militão da Canastra (SIF 5256), disse que o recolhimento é motivado pela contagem de coliformes a 30°C e NMP de coliformes termotolerantes a 45°C, acima dos limites estabelecidos pela legislação vigente, sendo o resultado obtido por meio de análise oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

A medida vale apenas para o lote 42, com fabricação em 30 de junho de 2026 e validade até 30 de setembro de 2026.



Já a empresa Cia. Bel de Alimentlos, fabricante do molho pesto, revelou que o recolhimento se dá devido à ausência da declaração do alergênico “nozes” no rótulo do produto. A medida envolve o lote 07225288.

Suspensões determinam que os produtos não sejam comercializados nem consumidos enquanto a irregularidade é tratada.

Os consumidores que tenham os lotes citados devem seguir as orientações de recolhimento e evitar o consumo. A identificação do lote aparece nas embalagens dos produtos.