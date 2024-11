Homem é preso por ameaças de explosão ao Congresso Nacional

Prisão aconteceu em Jundiaí, interior de São Paulo - Foto: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu um homem de 36 anos em Jundiaí, interior de São Paulo, suspeito de ameaçar explodir o Congresso Nacional, além de praticar crimes de ódio, bem como manifestações racistas, extremistas e homofóbicas contra autoridades.

Durante as apurações, os agentes apontam que as ameaças foram feitas por meio de e-mails anônimos desde 2022. Segundo os policiais, a prisão dele faz parte de uma operação que cumpriu dois mandados de busca e apreensão na cidade.

A operação iniciou após uma denúncia de que uma deputada estadual do Rio Grande do Sul havia sido vítima de ameaças. Os investigadores acreditam que os envolvidos podem integrar um grupo operando na "deep web", em que praticam crimes semelhantes em diferentes locais do Brasil.



A Civil ainda investiga a possibilidade dos suspeitos terem ligação com o autor do atentado na Esplanada dos Ministérios, na noite de quarta-feira, 13, que morreu ao tentar detonar explosivosem frente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo os agentes, houve múltiplas ocorrências semelhantes em várias regiões do país, com autoridades e órgãos públicos como alvos das mensagens ameaçadoras.

Durante a operação, a polícia apreendeu dois computadores, dois tablets, dois celulares, pen drives e outros materiais que serão analisados. A perícia inicial realizada no imóvel revelou evidências dos crimes.