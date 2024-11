Explosivos são encontrados em casa de homem que detonou bomba no STF

No endereço, encontraram armadilhas com bombas - Foto: Reprodução

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou explosivos na casa em que vivia Francisco Wanderley Luiz, homem que detonou uma bomba em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) e morreu.

A varredura no imóvel foi feita pela corporação antes das buscas dos policiais federais, para evitar riscos aos investigadores. No endereço, encontraram armadilhas com bombas, uma das quais explodiu, de acordo com informações do portal Metrópoles.

A PMDF já havia desativado quatro objetos suspeitos na Praça dos Três Poderes e potenciais explosivos encontrados no carro de Francisco. Três desses itens estavam no cinto dele, e o quarto seria um extintor, cujo pino detonador estava na mochila do homem-bomba.