Homem morre após derrubar barra de supino durante exercício na academia

Um homem de 55 anos morreu após ser atingido por uma barra de musculação enquanto treinava em uma academia em Olinda, Pernambuco. A vítima, identificada como Ronald José Salvador Montenegro, sofreu um impacto no tórax durante a execução de um supino reto com barra livre. Ele chegou a receber socorro de funcionários do local e foi levado à UPA de Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu na segunda-feira (1º) e foi registrado por câmeras de segurança da academia. As imagens mostram Ronald realizando o exercício quando, de repente, a barra escapa de suas mãos e cai diretamente sobre o peito. Ele ainda tenta se levantar após o impacto, mas desaba no chão segundos depois. Um especialista ouvido pela reportagem explicou que uma possível falha na pegada pode ter contribuído para o acidente.

Morte acidental

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Rio Doce. Ronald era aluno da RW Academia, unidade de Jardim Atlântico. Em nota, o estabelecimento declarou que prestou assistência imediata e afirmou promover treinamentos regulares de primeiros socorros com a equipe.

Um familiar contou que Ronald mantinha uma rotina ativa e saudável, praticando exercícios com frequência. Ele também afirmou que, no momento do acidente, o aluno estava sem acompanhamento profissional, o que, segundo a família, poderia ter evitado a tragédia.

Ronald era pai de dois filhos e atuava como presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, sendo bastante ligado ao Carnaval da cidade. A família contou que procurou a academia para esclarecer o atendimento prestado, mas foi informada de que apenas o laudo da necropsia confirmará a causa da morte.

Os familiares também afirmaram que a academia não possuía estrutura adequada de primeiros socorros.

O que diz a academia?

A RW Academia lamentou a morte do aluno e classificou o caso como uma “fatalidade”. Segundo o estabelecimento:

a equipe prestou atendimento imediato e acionou socorro especializado;

a academia é registrada no Conselho Regional de Educação Física;

todos os professores recebem treinamentos periódicos de primeiros socorros;

há profissionais habilitados presentes em todos os turnos.

Ronald deixou dois filhos, Milena e Ronald Montenegro, de 26 e 18 anos. O Centro Cultural que presidia divulgou nota de pesar pela perda.