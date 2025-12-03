TRAGÉDIA
Homem morre após derrubar barra de supino durante exercício na academia
As imagens mostram Ronald realizando o exercício quando, de repente, a barra escapa de suas mãos e cai diretamente sobre o peito
Por Leilane Teixeira
Um homem de 55 anos morreu após ser atingido por uma barra de musculação enquanto treinava em uma academia em Olinda, Pernambuco. A vítima, identificada como Ronald José Salvador Montenegro, sofreu um impacto no tórax durante a execução de um supino reto com barra livre. Ele chegou a receber socorro de funcionários do local e foi levado à UPA de Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos.
O acidente ocorreu na segunda-feira (1º) e foi registrado por câmeras de segurança da academia. As imagens mostram Ronald realizando o exercício quando, de repente, a barra escapa de suas mãos e cai diretamente sobre o peito. Ele ainda tenta se levantar após o impacto, mas desaba no chão segundos depois. Um especialista ouvido pela reportagem explicou que uma possível falha na pegada pode ter contribuído para o acidente.
Morte acidental
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Rio Doce. Ronald era aluno da RW Academia, unidade de Jardim Atlântico. Em nota, o estabelecimento declarou que prestou assistência imediata e afirmou promover treinamentos regulares de primeiros socorros com a equipe.
Um familiar contou que Ronald mantinha uma rotina ativa e saudável, praticando exercícios com frequência. Ele também afirmou que, no momento do acidente, o aluno estava sem acompanhamento profissional, o que, segundo a família, poderia ter evitado a tragédia.
Ronald era pai de dois filhos e atuava como presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, sendo bastante ligado ao Carnaval da cidade. A família contou que procurou a academia para esclarecer o atendimento prestado, mas foi informada de que apenas o laudo da necropsia confirmará a causa da morte.
Os familiares também afirmaram que a academia não possuía estrutura adequada de primeiros socorros.
O que diz a academia?
A RW Academia lamentou a morte do aluno e classificou o caso como uma “fatalidade”. Segundo o estabelecimento:
- a equipe prestou atendimento imediato e acionou socorro especializado;
- a academia é registrada no Conselho Regional de Educação Física;
- todos os professores recebem treinamentos periódicos de primeiros socorros;
- há profissionais habilitados presentes em todos os turnos.
Ronald deixou dois filhos, Milena e Ronald Montenegro, de 26 e 18 anos. O Centro Cultural que presidia divulgou nota de pesar pela perda.
