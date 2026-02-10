Menu
BRASIL
TRAGÉDIA

Homem morre após ficar preso em máquina industrial de concreto

Acidente aconteceu uma empresa de construção civil

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

10/02/2026 - 23:06 h

Equipes trabalham na retirada de corpo na empresa de construção civil
Equipes trabalham na retirada de corpo na empresa de construção civil -

Um homem morreu na cidade de Águas Lindas de Goiás (GO), na última segunda-feira, 9, após ficar preso em uma máquina industrial de concreto, ligada por outro colega enquanto ele fazia a limpeza do equipamento. A vítima sofreu múltiplas fraturas nos braços, pernas e costelas, além de ferimentos graves pelo corpo, e morreu na hora.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o corpo do trabalhador foi resgatado com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO).

As equipes iniciaram as manobras de ressuscitação, seguindo os protocolos de emergência, mas, após 40 minutos de tentativas de reanimação, incluindo compressões torácicas, ventilação com oxigênio e intubação, o homem não resistiu. O óbito foi confirmado ainda no local, por um médico do SAMU.

Após o acidente, a Polícia Militar foi acionada para preservar o local e acompanhar o corpo até a chegada de uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), que realizou os procedimentos legais e periciais cabíveis.

A empresa Fábrica Sferas Construções e Empreendimentos, onde o homem trabalhava, informou que acionou o socorro de imediato, que está em contato com as autoridades competentes e que coopera integralmente para a apuração das causas do acidente.

Tags:

acidente indústria Segurança trabalho

Ver todas

