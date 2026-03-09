Homem passa por cirurgia após cabo de vassoura ficar preso no ânus

Siga o A TARDE no Google

Homem foi encaminhado ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA) - Foto: Ascom HEA

Um homem de 49 anos precisou passar por cirurgia após ter um cabo de vassoura de ferro introduzido acidentalmente no ânus, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira, 6, na Rua São Cristóvão, no bairro Primavera.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), parte do objeto precisou ser cortada ainda durante o resgate com o uso de uma serra para permitir a retirada segura da vítima.

Em seguida, o homem foi encaminhado ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA), onde passou por cirurgia.

A ocorrência mobilizou duas viaturas e seis bombeiros. O atendimento começou por volta de 1h35 e foi concluído às 3h05. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.