Homem passa por cirurgia após cabo de vassoura ficar preso no ânus
Parte do objeto precisou ser cortada ainda durante o resgate
Por Victoria Isabel
Um homem de 49 anos precisou passar por cirurgia após ter um cabo de vassoura de ferro introduzido acidentalmente no ânus, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira, 6, na Rua São Cristóvão, no bairro Primavera.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), parte do objeto precisou ser cortada ainda durante o resgate com o uso de uma serra para permitir a retirada segura da vítima.
Em seguida, o homem foi encaminhado ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA), onde passou por cirurgia.
A ocorrência mobilizou duas viaturas e seis bombeiros. O atendimento começou por volta de 1h35 e foi concluído às 3h05. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.
