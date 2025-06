Homem perde guarda dos filhos e é preso por mandar matar ex-sogra

Idosa foi morta enquanto dormia - Foto: Reprodução Redes Sociais

O engenheiro eletricista Marcos Ozebio Pires, 40 anos, foi preso na segunda-feira, 9, no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza, no Ceará, suspeito de envolvimento na morte da ex-sogra, a funcionária pública Maria Madalena Marques Matsunobu, 64. A idosa foi executada a tiros, na madrugada do dia 5 de abril, enquanto dormia.

A casa dela, localizada no bairro Urucunema, na cidade do Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, foi invadida por criminosos. A polícia apura se o crime foi motivado pela disputa pela guarda dos dois filhos que Marcos tem com a filha da idosa, que faleceu em 2018, vítima de um câncer.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE), Marcos estava com mandado de prisão preventiva em aberto pelo homicídio doloso da ex-sogra. "Após a captura, o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Eusébio, onde foi efetivado o cumprimento do mandado de prisão e, em seguida, foi colocado à disposição do Poder Judiciário", diz o órgão.

Além do engenheiro, a polícia investiga a participação do cabo da Polícia Militar do Ceará, Wellington Xavier de Farias, no crime. O policial está preso desde o dia 9 de maio, por força de um mandado de prisão pelo assassinato do empresário Vinícius Cunha Batista, 47, que era dono de uma rádio local, em Fortaleza. O crime ocorreu no dia 30 de abril, dia em que a vítima fazia aniversário. A defesa dos suspeitos não foram localizadas.

Ameaças

Familiares contaram à polícia que, durante o processo de guarda das crianças, a idosa já vinha sofrendo ameaças. Inclusive, em outubro de 2024, chegou a conseguir uma medida protetiva. Sem se identificar, uma parente da servidora pública relatou que, no dia 21 de março último, dias antes de ser assassinada, ela ganhou na Justiça a guarda integral dos dois netos.

Maria Madalena já possuía o direito a guarda unilateral das crianças. Nesta situação, os netos passavam a semana com ela e o fim de semana com o pai. O benefício foi adquirido em primeira e segunda instâncias. Também em outubro de 2024, a senhora chegou a pedir à Justiça uma medida protetiva para os netos por maus-tratos. As informações são do G1.

O homem já possui antecedentes criminais por periclitação da vida ou saúde [colocar a vida de uma pessoa em risco], homicídio doloso, descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.