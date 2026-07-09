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PROCESSO

Homem processa governo após ser acordado com aviso de “misantropia”

Diversos brasileiros receberam o mesmo aviso durante a madrugada

Franciely Gomes
Por
O alerta foi recebido em várias cidades
O alerta foi recebido em várias cidades - Foto: Reprodução

A invasão de um hacker ao sistema da Defesa Civil de diversos estados brasileiros continua dando dor de cabeça ao governo. Um advogado acionou a Justiça contra a União após ter sido acordado pelo barulho do alerta falso na madrugada, que continha a palavra “misantropia”.

O caso aconteceu entre a noite de 19 e a madrugada de 20 de junho em cidades como Salvador, Curitiba e Rio de Janeiro. Na ocasião, diversas pessoas relataram que se assustaram com o alerta repentino.

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De acordo com a ação do advogado, que foi identificado como Marcelo da Silva Trovão, o barulho interrompeu seu sono e provocou pânico, taquicardia, ansiedade e abalo emocional.

Em seu relato, ele ainda destacou que passou praticamente toda a madrugada acordado devido ao susto. Devido ao ocorrido, ele pede indenização no valor R$ 50 mil por danos morais.

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defesa civil Defesa Civil alerta processo

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