Homem processa governo após ser acordado com aviso de “misantropia”

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A invasão de um hacker ao sistema da Defesa Civil de diversos estados brasileiros continua dando dor de cabeça ao governo. Um advogado acionou a Justiça contra a União após ter sido acordado pelo barulho do alerta falso na madrugada, que continha a palavra “misantropia”.

O caso aconteceu entre a noite de 19 e a madrugada de 20 de junho em cidades como Salvador, Curitiba e Rio de Janeiro. Na ocasião, diversas pessoas relataram que se assustaram com o alerta repentino.

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De acordo com a ação do advogado, que foi identificado como Marcelo da Silva Trovão, o barulho interrompeu seu sono e provocou pânico, taquicardia, ansiedade e abalo emocional.

Em seu relato, ele ainda destacou que passou praticamente toda a madrugada acordado devido ao susto. Devido ao ocorrido, ele pede indenização no valor R$ 50 mil por danos morais.