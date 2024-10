Idosa é assassinada após denunciar tráfico de drogas em rua que morava

- Foto: Reprodução/ Street View

Uma idosa foi assassinada com seis tiros quando voltava para casa no cruzamento das ruas Zico Felix e Guilherme Hasse, no bairro Parque das Laranjeiras, em Cosmópolis, interior de São Paulo, nesta quinta-feira, 26.

De acordo com informações do SBT, a Polícia Civil relatou que o crime ocorreu após a vítima, que atuava como síndica em um condomínio da região, denunciar um esquema de tráfico de drogas nas proximidades.

A mulher tinha acabado de deixar a neta em uma creche e voltava para casa quando dois suspeitos em uma moto a abordaram e realizaram os seis disparos.

Os atiradores deixaram o local rapidamente, e testemunhas descreveram as características da roupa de um dos homens e a direção em que fugiram. A polícia acredita que esses dados podem ser valiosos para a identificação e captura dos suspeitos.

A investigação está sendo conduzida pela Polícia Civil de Cosmópolis, que classificou o caso como homicídio.