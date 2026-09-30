BRASIL
Idosa perde duas orelhas e fica em estado grave após ataque de cães
Vítima ainda corre risco de amputação
Uma idosa de 72 anos ficou em estado crítico após ser atacada por dois cães da raça rottweiler, nesta última terça-feira, 29. A mulher sofreu fraturas nos braços, ferimentos na cabeça e no pescoço e perdeu as duas orelhas durante o ataque.
O episódio aconteceu no bairro Jardim Cachoeira, em Amparo, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, os cães teriam escapado de uma residência antes de atacarem a vítima.
A idosa foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Anna Cintra. Segundo boletim médico, a vítima foi levada para o centro cirúrgico e permanece internada em estado grave.
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Idosa corre risco de amputação
Além das fraturas e lesões, a vítima sofreu mordida no pescoço e nos membros inferiores, e ferimentos nos antebraços.
De acordo com as informações médicas divulgadas, o membro superior direito ficou comprometido e existe risco de amputação.
A filha da vítima contou que a mãe estava indo para o trabalho quando foi atacada pelos animais. Ela continua internada sob cuidados médicos.
Os policiais que atenderam a ocorrência confirmaram que os cães haviam fugido de um imovel, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). Os responsáveis dos animais estão sob investigação.
Tutores dos cães são investigados
Conforme relatos divulgados, os tutores afirmam que deixaram o portão fechado. No entanto, um dos responsáveis contou que o portão estava fora do trilho e apresentava sinais de ter sido forçado.
Já uma vizinha dos tutores relatou que os cães já haviam escapado da residência em outras ocasiões. A perícia foi acionada para analisar as condições do local e esclarecer como ocorreu a fuga dos animais.
O caso foi registrado na Delegacia de Amparo como lesão corporal e omissão de cautela na guarda ou condução de animais. Os dois cães foram localizados e permaneceram sob responsabilidade das autoridades.