Idosa perde duas orelhas e fica em estado grave após ataque de cães

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Uma idosa de 72 anos ficou em estado crítico após ser atacada por dois cães da raça rottweiler, nesta última terça-feira, 29. A mulher sofreu fraturas nos braços, ferimentos na cabeça e no pescoço e perdeu as duas orelhas durante o ataque.

O episódio aconteceu no bairro Jardim Cachoeira, em Amparo, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, os cães teriam escapado de uma residência antes de atacarem a vítima.

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A idosa foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Anna Cintra. Segundo boletim médico, a vítima foi levada para o centro cirúrgico e permanece internada em estado grave.

Idosa corre risco de amputação

Além das fraturas e lesões, a vítima sofreu mordida no pescoço e nos membros inferiores, e ferimentos nos antebraços.

De acordo com as informações médicas divulgadas, o membro superior direito ficou comprometido e existe risco de amputação.

A filha da vítima contou que a mãe estava indo para o trabalho quando foi atacada pelos animais. Ela continua internada sob cuidados médicos.

Os policiais que atenderam a ocorrência confirmaram que os cães haviam fugido de um imovel, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). Os responsáveis dos animais estão sob investigação.

Tutores dos cães são investigados

Conforme relatos divulgados, os tutores afirmam que deixaram o portão fechado. No entanto, um dos responsáveis contou que o portão estava fora do trilho e apresentava sinais de ter sido forçado.

Já uma vizinha dos tutores relatou que os cães já haviam escapado da residência em outras ocasiões. A perícia foi acionada para analisar as condições do local e esclarecer como ocorreu a fuga dos animais.

O caso foi registrado na Delegacia de Amparo como lesão corporal e omissão de cautela na guarda ou condução de animais. Os dois cães foram localizados e permaneceram sob responsabilidade das autoridades.