Mensagens de Vorcaro mostram evento de luxo para Moraes em 2023

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O fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, ofereceu um almoço ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em dezembro de 2023. É o que apontam novas mensagens extraídas do celular do ex-banqueiro, que tratam sobre a preparação do evento.

O encontro ocorreu em 30 de dezembro daquele ano, no hotel Six Senses Botanique, em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. As mensagens fazem parte do material obtido pela Polícia Federal durante a investigação e foram divulgadas inicialmente pelo jornal O Globo.

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Cardápio teve caviar, trufas e carnes especiais

Segundo as mensagens, o almoço foi planejado para um grupo de convidados considerados por Vorcaro como “ultra vips”. O cardápio incluía caviar, vieiras com ovas de salmão, ovo trufado, foie gras com banana, carne dry aged, wagyu e trufas.

Vorcaro orientou funcionários do hotel sobre os preparativos e pediu que fossem selecionados vinhos de sua adega.

“Precisa pegar 4 vinhos top na minha adega. 5 na verdade”, escreveu o banqueiro.

Em outra conversa, Vorcaro comentou sobre a apresentação da mesa e questionou se as latas de caviar colocadas nos lugares dos convidados não deixariam a recepção “pomposa” demais.

O chef responsável respondeu que as latas seriam levadas à mesa apenas no momento da refeição e que a imagem enviada anteriormente servia para mostrar a experiência planejada para o grupo.

Vorcaro não participou da recepção

De acordo com as mensagens, Vorcaro não esteve pessoalmente na recepção realizada em 30 de dezembro. As orientações para a organização do encontro, porém, foram transmitidas por ele aos funcionários responsáveis pelo serviço.

Em uma das conversas, um funcionário identificado como “Zé Maria Chef Iate Clube” comentou sobre os ingredientes que seriam utilizados no almoço.

“Posso deitar o cabelo… kkkk trufa, caviar, vieiras, foie, wagyu”, escreveu o funcionário.

Outras mensagens reveladas anteriormente mostram que o encontro foi organizado para Moraes e sua esposa, Viviane Barci de Moraes, além de outros convidados. O material da PF também registra a participação do então ministro das Comunicações, Fábio Faria, e de Patrícia Abravanel.

As mensagens integram o conjunto de informações extraídas do celular de Vorcaro e analisadas pela Polícia Federal no âmbito das investigações envolvendo o Banco Master. O material reúne ainda registros de outros encontros e contatos atribuídos ao banqueiro com Moraes.