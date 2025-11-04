Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Idoso se pendura em carro para impedir roubo e é arrastado

Suspeito tinha 31 passagens e foi preso em flagrante

Por Isabela Cardoso

04/11/2025 - 19:54 h
Moradores flagraram a ação e seguiram o homem até a chegada das viaturas
Um idoso de 70 anos viveu momentos de desespero ao tentar impedir o roubo do próprio carro, nesta terça-feira, 4, em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Ele se pendurou na porta do veículo enquanto o criminoso tentava fugir e acabou sendo arrastado por alguns metros.

O caso foi registrado em vídeo por moradores da região e mostra o momento em que o carro segue em movimento lento, com o idoso tentando conter o ladrão. Um policial militar tenta intervir, mas o criminoso acelera e arrasta a vítima até cair. Logo em seguida, uma viatura da PM surge em alta velocidade para dar início à perseguição.

Fuga cinematográfica por bairros da cidade

De acordo com a Polícia Militar, tudo começou após o suspeito quebrar o vidro de um carro e furtar uma bolsa no bairro Vila Regina. Moradores flagraram a ação e seguiram o homem até a chegada das viaturas.

Durante a tentativa de fuga, o criminoso invadiu casas, pulou muros e entrou em garagens. Em uma das residências, ele encontrou um carro com a chave na ignição. Ao perceber o barulho, o idoso correu para tentar impedir o roubo, mas acabou se pendurando na porta.

Apesar do susto, a vítima teve apenas escoriações leves e recebeu atendimento no local.

Perseguição terminou no aeroporto de Montes Claros

O cerco policial se estendeu por diversos bairros da cidade, incluindo Alto São João, Vera Cruz, Vila Tupi, Esplanada, Interlagos, Guarujá e Jaraguá. O suspeito dirigia em alta velocidade, desrespeitando sinais de trânsito e colidindo contra outros veículos, inclusive duas viaturas da Polícia Militar.

A perseguição só terminou na Avenida Governador Magalhães Pinto, no bairro Guarujá, nas proximidades do aeroporto de Montes Claros, onde o homem foi finalmente capturado.

Passagens pela polícia

Segundo a PM, o suspeito possui 31 passagens policiais por crimes como roubo, furto, agressão, violência doméstica e lesão corporal. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Montes Claros.

O veículo roubado foi recuperado e levado para perícia. A Polícia Militar informou que o idoso está bem e se recupera das escoriações.

