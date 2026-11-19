BRASIL
Dados pessoais de usuários do iFood são vazados após ataque hacker
Dados como CPFs e endereços de entregadores foram expostos
O iFood atualizou, nesta quinta-feira, 19, as informações sobre a invasão identificada em seus sistemas no último sábado, 14, que permitiu o acesso não autorizado a dados cadastrais de clientes, entregadores e representantes de restaurantes parceiros.
Em novo comunicado, a empresa detalhou quais informações foram acessadas de acordo com cada público e afirmou que, até o momento, não identificou evidências de divulgação ou uso indevido dos dados. A investigação continua em andamento, mas os serviços da plataforma seguem funcionando normalmente.
Veja quais dados foram acessados na invasão
Segundo o iFood, o impacto foi diferente entre os públicos afetados. No caso dos clientes e usuários do iFood Benefícios, apenas números de telefone foram acessados, sem associação a nomes, CPFs, e-mails, endereços ou outras informações pessoais.
Já entre representantes de restaurantes e outros parceiros, os dados acessados podem incluir telefone cadastrado e/ou CPF.
Para os entregadores, o acesso indevido pode ter envolvido informações cadastrais como nome, e-mail, telefone, CPF e, em alguns casos, agência e conta utilizadas para repasses financeiros. A empresa ressaltou que não houve acesso a endereços de entregadores e que nem todos foram afetados da mesma maneira.
As pessoas que tiveram informações acessadas receberão um e-mail com o detalhamento dos dados envolvidos.
Leia Também:
Senhas e dados financeiros não foram comprometidos
A empresa reforçou que informações consideradas sensíveis para transações financeiras permaneceram protegidas. Senhas, cartões de crédito, outros meios de pagamento, saldos, extratos bancários e informações biométricas não foram acessados pelos invasores.
O iFood também afirmou que não identificou evidências de divulgação ou utilização indevida das informações acessadas até o momento.
Empresa investiga ataque e comunica autoridades
O incidente foi comunicado à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), e a empresa informou que está colaborando com a autoridade durante a apuração.
O iFood mantém o monitoramento dos sistemas e afirmou que a investigação continua para esclarecer as circunstâncias do acesso não autorizado e identificar possíveis riscos.
iFood faz alerta sobre possíveis golpes
Apesar de afirmar que nenhuma ação é necessária nas contas dos usuários, a plataforma orientou clientes, entregadores e parceiros a redobrarem a atenção com mensagens, ligações e e-mails suspeitos.
A recomendação é desconfiar de contatos que solicitem senhas, códigos de verificação, dados de cartões ou pagamentos, além de evitar clicar em links desconhecidos.
A empresa reforçou que não solicita senhas, códigos de autenticação ou informações de cartões por telefone, e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens. Outra medida recomendada é ativar a verificação em duas etapas para aumentar a segurança das contas.