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Incêndio de grandes proporções destrói trailers em Food Park

Chamas atingiram dois estabelecimentos na manhã deste sábado, 31, em Pernambuco

Rodrigo Tardio
Por
Chamas comprometeram estruturas físicas dos equipamentos
Chamas comprometeram estruturas físicas dos equipamentos - Foto: Reprodução

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na manhã deste sábado, 31, dois trailers situados no Food Park de Ponta de Pedras, no Litoral Norte de Pernambuco.

De acordo com as informações iniciais repassadas pelas autoridades, o incidente causou apenas prejuízos materiais, sem o registro de vítimas.

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​O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado rapidamente para conter o avanço do fogo.

Rescaldo

As equipes permaneceram na área realizando o rescaldo com o apoio de um caminhão de combate a incêndios e uma unidade móvel de atendimento de emergência.

​As chamas afetaram diretamente as lanchonetes Caribe Burguer e Lili Doces, comprometendo as estruturas físicas dos equipamentos e destruindo utensílios de trabalho utilizados no preparo dos alimentos.

As causas que motivaram o início do fogo ainda são desconhecidas e seguem sob apuração.

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Apelo por solidariedade

​Diante dos prejuízos acumulados, o proprietário do Caribe Burguer recorreu às redes sociais para desabafar e lançar uma campanha de arrecadação financeira com o intuito de reconstruir o ponto comercial.

​"No momento que a gente está agora, não tenho nem cabeça para pensar o que a gente vai dizer. Uma luta muito grande para trazer esse trailer para cá, só Jesus sabe, muitas noites sem dormir", declarou o empreendedor, destacando ainda que o veículo atingido continua com parcelas de financiamento pendentes.

​Inaugurado pela Prefeitura de Goiana em janeiro deste ano, o Food Park de Ponta de Pedras conta com operação diária e reúne 13 trailers e três barracas voltadas à gastronomia local.

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Tags

Caribe Burguer Food Park Incêndio Pernambuco rescaldo Solidariedade

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