Incêndio em apartamento deixa mulher morta e dois feridos

Um jovem de 26 anos morreu e duas pessoas ficaram feriados após um incêndio atingir um apartamento no bairro do Brooklin, na região de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, na noite deste sábado, 18.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h30 para conter as chamas em um dos apartamentos. Testemunhas relataram intensa fumaça preta saindo pelas janelas, visível a distância.

Doze viaturas atuaram no combate ao incêndio, que foi controlado em cerca de duas horas. As janelas do apartamento e parte da fachada do edifício ficaram chamuscadas devido às chamas. Até o momento, não há informações sobre a causa do fogo.

Vítima fatal

A vítima foi identificada como Tiffany Mariana Ferreira Branco. Ela inalou grande quantidade de fumaça e sofreu uma parada cardiorrespiratória, morrendo no local, segundo informações de bombeiros e da polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 11º Distrito Policial, o fogo se espalhou rapidamente. Tiffany havia deixado o imóvel para alertar vizinhos, mas retornou ao apartamento, quando inalou fumaça em excesso.

Quatro vizinhos também foram afetados pela fumaça:

dois deles precisaram de atendimento médico;

um foi levado ao pronto-socorro do Hospital Santa Maggiore

o outro à UPA Santo Amaro.

O estado de saúde dos feridos não foi informado. O condomínio é novo, com entrega realizada há menos de dois anos.