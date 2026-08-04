Incêndio em fábrica de solventes provoca explosões e fumaça intensa

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Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de solventes em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na tarde desta terça-feira, 4. Até o momento, não há registro de vítimas.

O fogo provocou explosões, mobilizou 18 viaturas do Corpo de Bombeiros e levou à evacuação preventiva da empresa. As chamas começaram na unidade da Quema Química, localizada na Estrada do Bonsucesso, no bairro Rio Abaixo.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio envolve tanques que armazenam produtos inflamáveis, o que aumentou a intensidade da ocorrência e dificultou o trabalho das equipes.

"No local há muito fogo, envolvendo tanques de produtos voláteis”, afirma o Corpo de Bombeiros.

Informações preliminares apontam que o local possui 24 tanques de solventes, cada um com capacidade aproximada de 31 metros cúbicos.

Explosões foram relatadas por moradores

Moradores da região relataram ter ouvido explosões enquanto o incêndio avançava sobre a estrutura da empresa.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma extensa coluna de fumaça preta tomando conta do céu e diversos focos de incêndio dentro do complexo industrial. A fumaça podia ser vista de diferentes pontos da cidade, chamando a atenção de quem passava pela região.

Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio nem sobre os danos causados à estrutura da empresa. As causas serão investigadas após o controle total das chamas.

A ocorrência permanecia em andamento até a última atualização desta reportagem, e novas informações sobre a operação devem ser divulgadas pelas autoridades conforme o avanço dos trabalhos.