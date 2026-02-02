Inmet emite alerta vermelho sobre a primeira onda de calor de 2026

Siga o A TARDE no Google

O mês de fevereiro mal começou, mas uma complicação já vem emergindo no Brasil, visto que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) informou que este período do mês será marcado pela primeira onda de calor do ano.

O alerta vermelho emitido pelo Inmet tem previsão de começar a valer a partir desta terça-feira, 3 e deve seguir até o próximo sábado, 7.

O que caracteriza uma onda de calor

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, uma onda de calor é entendida como um aumento das temperaturas em 5°C ou mais por, no mínimo, cinco dias consecutivos, esta atual deve permanecer até o próximo sábado, 7.

A principal região afetada no Brasil será a Sul, com todos seus estados englobados e, ao todo, mais de 500 municípios atingidos.

Vale ressaltar que a previsão climática para fevereiro já indicava temperaturas mais altas, bem características do verão, com máximas elevadas em todo o Brasil.

Como será a situação nas outras regiões do Brasil

Além das áreas que já estão sob aviso outras regiões do país devem enfrentar um calor intenso ao longo de todo mês de fevereiro.

Nordeste

No Nordeste, o calor intenso deve predominar ao longo de todo mês de fevereiro, com destaque para Maranhão, que deve ser o estado mais afetado durante o período.

Sul

No Sul, a tendência é de manutenção de temperaturas elevadas, com picos mais intensos no norte do Paraná

Sudeste

No Sudeste, o calor deve ficar acima da média climatológica, com sensação térmica elevada em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, a expectativa é de calor intenso em áreas de Goiás e Mato Grosso do Sul, com médias mensais até 1 °C acima do normal, variando entre 27 °C e 30 °C.

Norte

Na região Norte, as temperaturas mais elevadas devem atingir principalmente estados próximos ao Nordeste, como Amapá, Tocantins e Pará, com médias entre 27 °C e 32 °C.

