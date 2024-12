INSS oferece antecipação de até R$ 150 com novo cartão Meu INSS Vale+

Para utilizar o serviço, não será necessário desbloquear previamente o benefício. - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciaram o lançamento do cartão Meu INSS Vale+, uma nova ferramenta que permitirá aos aposentados, pensionistas e demais beneficiários permanentes do INSS anteciparem até R$ 150 de seus benefícios. O lançamento ocorreu na quinta-feira, 28, e a medida visa facilitar o acesso a recursos para despesas do dia a dia.

A antecipação será descontada diretamente na folha de pagamento no mês seguinte, sem a cobrança de juros, correção ou taxas adicionais.

Para utilizar o serviço, não será necessário desbloquear previamente o benefício. A antecipação estará disponível para titulares de benefícios permanentes, desde que a transação seja feita por meio de uma instituição financeira com no mínimo 12 meses de experiência nesse tipo de serviço e que tenha firmado convênio ou Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o INSS. O adiantamento será realizado com um cartão físico, com chip e senha pessoal, fornecido pela instituição financeira credenciada.

Leia também:

>> Postagem de advogadas pode fazer Nego Di voltar a prisão

>> Segurança na Fenagro terá 680 policiais e reconhecimento facial

>> Professor é preso por suspeita de abuso sexual contra 14 alunos na RMS

Este serviço estará disponível apenas para quem recebe benefícios permanentes, como aposentadoria e pensão, e não se aplica a quem recebe auxílio-doença, por exemplo. O valor poderá ser utilizado para compras essenciais, como alimentos, medicamentos, gás e transporte, evitando que aposentados e pensionistas precisem recorrer a empréstimos com altas taxas de juros.

“O objetivo é prover recursos na compra de remédio, comida, gás, transporte, sem que comprometa a renda dos aposentados por muito tempo”, afirmou o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, também comentou: “É um valor pequeno, para pequenas despesas para tentar de alguma forma melhorar a qualidade de vida do segurado.”