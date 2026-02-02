BRASIL
INSS retoma atendimento presencial em agências de todo o país
Serviço ficou suspenso até o último dia 31 para manutenção dos sistemas
Por Victoria Isabel
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retomou nesta segunda-feira, 2, o atendimento presencial em todas as agências da Previdência Social, após a conclusão da manutenção nos sistemas previdenciários. Os serviços ficaram suspensos entre os dias 28, 29 e 30 de janeiro devido aos trabalhos realizados pela Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação do órgão.
Também voltaram a funcionar os atendimentos digitais pelo site e aplicativo Meu INSS, além da Central Telefônica 135, que permaneceram indisponíveis até o dia 31.
Segundo o INSS, a interrupção foi necessária para a modernização dos sistemas, com o objetivo de garantir mais estabilidade, segurança e eficiência nos serviços. Para minimizar os impactos aos segurados, o instituto antecipou atendimentos em finais de semana, nos dias 17 e 18 e 24 e 25 de janeiro.
Em razão da manutenção, o INSS prorrogou ainda o prazo para que aposentados e pensionistas contestem descontos indevidos em seus benefícios. Agora, os beneficiários têm até 20 de março para questionar as cobranças irregulares, etapa inicial para adesão ao acordo de ressarcimento.
