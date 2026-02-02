Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

INSS retoma atendimento presencial em agências de todo o país

Serviço ficou suspenso até o último dia 31 para manutenção dos sistemas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

02/02/2026 - 6:39 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Também voltaram a funcionar os atendimentos digitais
Também voltaram a funcionar os atendimentos digitais -

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retomou nesta segunda-feira, 2, o atendimento presencial em todas as agências da Previdência Social, após a conclusão da manutenção nos sistemas previdenciários. Os serviços ficaram suspensos entre os dias 28, 29 e 30 de janeiro devido aos trabalhos realizados pela Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação do órgão.

Também voltaram a funcionar os atendimentos digitais pelo site e aplicativo Meu INSS, além da Central Telefônica 135, que permaneceram indisponíveis até o dia 31.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o INSS, a interrupção foi necessária para a modernização dos sistemas, com o objetivo de garantir mais estabilidade, segurança e eficiência nos serviços. Para minimizar os impactos aos segurados, o instituto antecipou atendimentos em finais de semana, nos dias 17 e 18 e 24 e 25 de janeiro.

Leia Também:

Novas regras do Pix: bancos fazem mudanças nesta segunda-feira (2)
Salário mínimo reajustado de 2026 começa a ser pago; veja valor
Fim da Baliza: Senatran divulga regulamento com novas regras

Em razão da manutenção, o INSS prorrogou ainda o prazo para que aposentados e pensionistas contestem descontos indevidos em seus benefícios. Agora, os beneficiários têm até 20 de março para questionar as cobranças irregulares, etapa inicial para adesão ao acordo de ressarcimento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atendimento presencial INSS Meu INSS Previdência Social

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Também voltaram a funcionar os atendimentos digitais
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Também voltaram a funcionar os atendimentos digitais
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Também voltaram a funcionar os atendimentos digitais
Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

Também voltaram a funcionar os atendimentos digitais
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

x