INSS retoma atendimento presencial em agências de todo o país

Siga o A TARDE no Google

Também voltaram a funcionar os atendimentos digitais - Foto: Victor Soares / Secretaria da Previdencia Social

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retomou nesta segunda-feira, 2, o atendimento presencial em todas as agências da Previdência Social, após a conclusão da manutenção nos sistemas previdenciários. Os serviços ficaram suspensos entre os dias 28, 29 e 30 de janeiro devido aos trabalhos realizados pela Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação do órgão.

Também voltaram a funcionar os atendimentos digitais pelo site e aplicativo Meu INSS, além da Central Telefônica 135, que permaneceram indisponíveis até o dia 31.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o INSS, a interrupção foi necessária para a modernização dos sistemas, com o objetivo de garantir mais estabilidade, segurança e eficiência nos serviços. Para minimizar os impactos aos segurados, o instituto antecipou atendimentos em finais de semana, nos dias 17 e 18 e 24 e 25 de janeiro.

Em razão da manutenção, o INSS prorrogou ainda o prazo para que aposentados e pensionistas contestem descontos indevidos em seus benefícios. Agora, os beneficiários têm até 20 de março para questionar as cobranças irregulares, etapa inicial para adesão ao acordo de ressarcimento.