Internado, Bolsonaro critica asilo à ex-primeira dama do Peru

Ex-presidente disse que asilos concedidos pelo governo Lula (PT), “envergonham o povo e ferem a dignidade nacional” - Foto: AFP

Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasilia, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para criticar o asilo diplomático concedido pelo Brasil à ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia, condenada por lavagem de dinheiro.

Bolsonaro disse que, mesmo da UTI, onde as notícias chegam com algum atraso, percebe um país “sendo entregue, pouco a pouco, à inversão de valores, ao autoritarismo e ao escândalo internacional”, disse.

Bolsonaro disse também que os asilos dados pelo governo Lula (PT), “envergonham o povo e ferem a dignidade nacional”.

“Corruptos condenados por lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos passaram a ser recebidos como “perseguidos políticos”, transportados pela Força Aérea Brasileira e acolhidos com honrarias por um governo que distorce o instituto do asilo para se solidarizar com quem roubou do próprio povo”, afirmou.

Na publicação, Bolsonaro comentou também sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender o processo de extradição do cidadão búlgaro Vasil Georgiev Vasilev, que foi pedido pela Espanha.

A medida foi motivada pela recusa das autoridades espanholas em extraditar o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio ao Brasil, contrariando, de acordo com Moraes, o princípio da reciprocidade previsto no tratado firmado entre os dois países.