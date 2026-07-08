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CASHBACK

IR: Receita abre consulta ao lote especial de restituição automática

Iniciativa deve beneficiar cerca de 4 milhões de contribuintes

Victoria Isabel
Por
Iniciativa piloto é conhecida como "cashback"
Iniciativa piloto é conhecida como "cashback" - Foto: Divulgação

A consulta ao lote especial de restituição automática do Imposto de Renda 2026 será aberta pela Receita Federal nesta quarta-feira, 8, a partir das 9h. A iniciativa piloto, conhecida como "cashback", é destinada a contribuintes que não precisaram entregar a declaração em 2025, mas tiveram imposto retido na fonte em 2024 e têm valores a receber.

O pagamento está previsto para 15 de julho, diretamente em uma conta vinculada à chave Pix do tipo CPF. A Receita estima beneficiar cerca de 4 milhões de pessoas, com aproximadamente R$ 500 milhões em restituições. O valor máximo por contribuinte é de R$ 1.000.

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Quem tem direito

Têm direito à restituição automática os contribuintes que não eram obrigados a declarar o Imposto de Renda em 2025, não apresentaram a declaração por iniciativa própria, tiveram imposto retido na fonte ao longo de 2024, possuem direito à restituição de até R$ 1.000 e têm CPF regular com uma chave Pix vinculada ao documento.

Como consultar

A verificação pode ser feita pelos canais oficiais da Receita Federal:

  • pelo site da Receita, na área de consulta ao cashback, com login Gov.br (nível prata ou ouro);
  • pelo aplicativo Receita Federal, disponível para Android e iOS, também com acesso via Gov.br.

Na área "Meu Imposto de Renda", o contribuinte poderá consultar a declaração simplificada gerada automaticamente pela Receita, conferir as informações e, se necessário, fazer ajustes.

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Confira cronograma

  • 8 de julho: abertura da consulta ao lote especial;
  • 15 de julho: pagamento da restituição automática;
  • 31 de julho: pagamento do próximo lote regular de restituição do Imposto de Renda.

Segundo a Receita Federal, a iniciativa busca simplificar o processo de restituição e evitar que contribuintes deixem de receber valores aos quais têm direito. O órgão também recomenda que a consulta seja feita apenas pelos canais oficiais para reduzir o risco de golpes.

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Tags

IRPF mposto de Renda Receita Federal restituição

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