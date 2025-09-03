Irregulares? Anvisa proíbe venda de anéis que prometem medir glicose

Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de anéis que alegam medir a glicose apenas pelo contato com a pele. A determinação foi divulgada nesta terça-feira, 2. De acordo com o órgão, esses produtos não têm registro válido no Brasil e estão sendo vendidos de forma irregular.

Os dispositivos, divulgados principalmente em redes sociais, se apresentam como alternativa indolor ao glicosímetro tradicional, prometendo avaliar a glicose sem a necessidade de coletar sangue. Além disso, propagandas afirmam que eles também monitoram batimentos cardíacos e oxigenação do corpo, recurso que desperta interesse em pessoas com medo de agulhas (tripanofobia).

Sem comprovação científica

A Anvisa explica que não há comprovação científica de que seja possível medir glicose sem a retirada de sangue. Assim, a venda desses anéis representa "propaganda enganosa", já que oferece funções inexistentes.

Outro ponto destacado é a ausência de homologação, o que significa que não há garantia de qualidade ou segurança. Mesmo semelhantes a anéis inteligentes de grandes marcas, eles não passaram por avaliação técnica. A agência ainda reforça que produtos sem registro podem causar “sérios riscos à saúde”.

Muitos anúncios circulam em plataformas como Instagram, Facebook e TikTok, direcionando consumidores a sites de compras. Para atrair clientes, alguns vendedores chegam a utilizar imagens de celebridades, aumentando o caráter enganoso das ofertas.

Importância da medição correta

A aferição dos níveis de glicose é essencial no diagnóstico e acompanhamento de doenças como diabetes e pré-diabetes. Ela também ajuda a identificar episódios de hiperglicemia ou hipoglicemia, que podem indicar outros problemas de saúde.

Segundo o Ministério da Saúde, o método adequado continua sendo o uso do glicosímetro, aparelho que mede a glicose no sangue a partir de uma gota coletada com lanceta.

Modelos proibidos pela Anvisa

A resolução da agência veta a venda, fabricação, distribuição, importação, propaganda e uso dos seguintes dispositivos:

Anel para Acupressão Glucomax (todas as versões);

Glicomax (todos os modelos);

Glucomax (todos os modelos);

Glucomax Pro (todos os modelos).

A Anvisa orienta que consumidores denunciem a presença desses anéis no mercado, seja pela ouvidoria ou pela central de atendimento no número 0800-642-9782.