Japinha do CV viva? Web cria debate após supostas postagens viralizarem

Japinha do CV morreu em operação da polícia - Foto: Reprodução | Instagram

A internet foi tomada por rumores e especulações nesta quinta-feira (30) sobre a morte da criminosa conhecida como Penélope, a "Japinha do CV". Supostas postagens em suas redes sociais viralizaram no X, fazendo com que seguidores questionassem se a integrante do Comando Vermelho realmente havia sido morta na megaoperação policial.

Os rumores ganharam força após a circulação de prints no X, onde Penélope supostamente aparece em seu perfil do Instagram ao lado de um homem, com a legenda: "Vivona".

Um print de terça-feira (28), dia da operação policial no Rio, mostrava ainda uma conversa na qual um perfil alegando ser a "Japinha do CV" escrevia: "Tô bem, mana. Jogaram foto fake dizendo que eu morri."

Dúvidas sobre o corpo e provas no vídeo

A repercussão das imagens fez com que muitos seguidores passassem a duvidar da identificação do corpo encontrado baleado, que supostamente seria o de Penélope. Usuários da rede social realizaram uma espécie de "análise forense amadora" do vídeo onde o corpo aparece.

As críticas apontavam para discrepâncias nas características físicas. "Tá claro que ela tá viva. No vídeo é definitivamente um homem desvivido, com o pé enorme e tatuagem no pulso. Ela não tem tatuagem no pulso e por ser mulher, não tem o pé tão grande. No vídeo tem até marca de barba recém-raspada," escreveu uma usuária.

"As unhas dela também são grandes e os dedos finos. No vídeo/foto o cara tinha mão de pedreiro", complementou outra seguidora, destacando a diferença no formato das mãos e unhas.

Penélope, a "Japinha do CV", teve morte confirmada pela polícia | Foto: Reprodução | Instagram

Um usuário do X publicou uma imagem mostrando que diversos perfis falsos com o nome da criminosa foram criados recentemente, reforçando a rápida disseminação de informações não verificadas.

"Só conta criada ontem. Galera não perde tempo mesmo", alertou o usuário, sugerindo que as postagens de "estar viva" podem ser apenas uma tentativa de tirar proveito do buzz do caso.