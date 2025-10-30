Menu
HOME > BRASIL
POLÊMICA

Japinha do CV viva? Web cria debate após supostas postagens viralizarem

Rumores ganharam força com prints que alegam que Penélope publicou "vivona" nas redes sociais

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

30/10/2025 - 19:49 h
Japinha do CV morreu em operação da polícia
Japinha do CV morreu em operação da polícia -

A internet foi tomada por rumores e especulações nesta quinta-feira (30) sobre a morte da criminosa conhecida como Penélope, a "Japinha do CV". Supostas postagens em suas redes sociais viralizaram no X, fazendo com que seguidores questionassem se a integrante do Comando Vermelho realmente havia sido morta na megaoperação policial.

Os rumores ganharam força após a circulação de prints no X, onde Penélope supostamente aparece em seu perfil do Instagram ao lado de um homem, com a legenda: "Vivona".

Um print de terça-feira (28), dia da operação policial no Rio, mostrava ainda uma conversa na qual um perfil alegando ser a "Japinha do CV" escrevia: "Tô bem, mana. Jogaram foto fake dizendo que eu morri."

Dúvidas sobre o corpo e provas no vídeo

A repercussão das imagens fez com que muitos seguidores passassem a duvidar da identificação do corpo encontrado baleado, que supostamente seria o de Penélope. Usuários da rede social realizaram uma espécie de "análise forense amadora" do vídeo onde o corpo aparece.

Último vídeo: Japinha do CV sensualiza antes de morrer em operação
Saiba o que disse Japinha do CV antes de ser executada com tiro na cabeça
Mensagens lamentam morte da Japinha do CV: “inteligente e linda”

As críticas apontavam para discrepâncias nas características físicas. "Tá claro que ela tá viva. No vídeo é definitivamente um homem desvivido, com o pé enorme e tatuagem no pulso. Ela não tem tatuagem no pulso e por ser mulher, não tem o pé tão grande. No vídeo tem até marca de barba recém-raspada," escreveu uma usuária.

"As unhas dela também são grandes e os dedos finos. No vídeo/foto o cara tinha mão de pedreiro", complementou outra seguidora, destacando a diferença no formato das mãos e unhas.

Penélope, a "Japinha do CV", teve morte confirmada pela polícia
Penélope, a "Japinha do CV", teve morte confirmada pela polícia | Foto: Reprodução | Instagram

Um usuário do X publicou uma imagem mostrando que diversos perfis falsos com o nome da criminosa foram criados recentemente, reforçando a rápida disseminação de informações não verificadas.

"Só conta criada ontem. Galera não perde tempo mesmo", alertou o usuário, sugerindo que as postagens de "estar viva" podem ser apenas uma tentativa de tirar proveito do buzz do caso.

x