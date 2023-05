Jogo do Bahia, Sandy e Crivella: veja o que o Brasil pesquisou

No fim de semana, o brasileiro pesquisou por temas variados. Além das partidas de futebol nacionais e internacionais, entre elas, a de Bahia x Internacional, não faltaram buscas por temas de saúde e artistas.

No sábado, 27, os internautas pesquisaram mais por informações sobre esporte: Neymar, PSG e Real Madrid. No domingo, 28, a cassação de Marcelo Crivella, o anúncio da estreia do novo ‘Planeta dos Macacos’ e a disseminação do fungo candida auris estiveram entre os termos mais procurados no Google.

Confira os principais destaques, segundo o Google Trends:

Sábado

Neymar

O craque Neymar encontrou Tom Holland, que vive o Homem-Aranha nos cinemas. O encontro de milhões ocorreu durante o Grande Prêmio de Mônaco. Os dois, que se seguem nas redes sociais, se cumprimentaram e bateram um papo animado.

PSG

O goleiro do Paris Saint-Germain, Sergio Rico, foi vítima de um acidente ao cair de um cavalo, um dia após ser campeão francês com a equipe parisiense, e está internado em estado grave na cidade de Sevilha, na Espanha.

Segundo informações do jornal esportivo AS, depois da queda, o jogador ainda teria sido atingido no pescoço pelo animal. Com traumatismo cranioencefálico, o atleta foi levado às pressas para o Hospital Virgen del Rocío.

Mega-Sena 2596

O sorteio do concurso 2596 da Mega-Sena foi realizado na noite desse sábado, 27, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Não houve ganhadores. O prêmio acumulou e para o próximo concurso, na quarta-feira, 31, é estimado em R$ 57 milhões.

Real Madrid

Com dois gols do atacante brasileiro Rodrygo, o Real Madrid venceu o Sevilla fora de casa por 2 a 1 neste sábado, 27, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Espanhol.

Em duelo sem nada em disputa para ambas as equipes, o Sevilla, que na quarta-feira fará a final da Liga Europa com a Roma, abriu o placar com Rafa Mir logo aos três minutos, mas Rodrygo virou para o Real com um gol em cada tempo (29' e 69').

Domingo

Internacional x Bahia

Internacional e Bahia se enfrentaram na tarde deste domingo, 28, no estádio Beira-Rio, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Tricolor foi superado pelo Colorado pelo placar de 2 a 0 e se complicou na tabela da competição. Johnny e Wanderson marcaram os gols da vitória do time gaúcho.

Com o resultado, o Bahia manteve os sete pontos e caiu para a 16ª colocação, primeira fora da zona de rebaixamento para a Série B, que atualmente conta com Coritiba, América-MG, Vasco da Gama e Goiás. O Inter chegou aos 10 e subiu para a 12ª posição na tabela de classificação.

Marcelo Crivella

A Justiça Eleitoral cassou neste domingo, 28, o mandato do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos), e determinou que ele fique inelegível, além de aplicar uma multa de R$ 433.290. O político é acusado de montar esquema para impedir reportagens sobre a saúde no Rio de Janeiro, quando era prefeito da cidade.

A decisão da juíza Márcia Santos Capanema de Souza resulta de uma ação movida pela coligação "É a vez do povo!" (PT e PCdoB), feita no ano de 2020. Crivella foi acusado de montar um esquema conhecido como "Guardiões de Crivella", que tinha como objetivo monitorar e impedir que profissionais da imprensa se comunicassem com pessoas sobre o sistema de Saúde da cidade do Rio em período eleitoral.

Planeta dos Macacos

Foram anunciados maiores detalhes sobre a continuação de “Planeta dos Macacos: A Guerra”. O título da quarta produção da franquia é “Kingdom of the Planet of the Apes”.

Candida auris

Uma nova alta de casos da Candida auris voltou a preocupar o país. Em menos de uma semana, três pessoas de Pernambuco foram diagnosticadas com o chamado "superfungo".

Segundo especialistas, o fungo pode não oferecer risco às pessoas saudáveis, mas para quem tem um sistema imunológico debilitado, pode levar à morte.

Sandy

Sandy cantou em Salvador no sábado, 27. O espetáculo marca o início da turnê "Nós, Voz, Eles 2023". Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a cantora revelou se "sentir abraçada" quando realiza apresentações na capital baiana. A última vez que Sandy esteve em Salvador foi em 2019, quando se apresentou na Arena Fonte Nova, no show da turnê especial "Nossa História", que celebrou os 30 anos da dupla "Sandy e Júnior".

A nova versão do show vai levar aos palcos a versão estendida do apresentado no Festival GRLS, realizado em São Paulo no mês de março.