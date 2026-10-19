Jovem morre após choque elétrico em estacionamento do Atacarejo

Um rapaz identificado como Gabriel da Silva Suzano, de 23 anos, morreu neste domingo, 18, após sofrer um choque elétrico em um supermercado de Petrolina, no sertão de Pernambuco.

Segundo informações, ele estava de passagem pelo estacionamento do hipermercado Novo Atacarejo . Gabriel havia pegado carona com um colega de trabalho e desceu no local para seguir para casa andando, já que morava há cinco minutos do estabelecimento comercial.

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No momento do acidente, chovia bastante e o rapaz teria tentado passar pela área onde ficam estacionadas as motocicletas. O espaço estava alagado e, possivelmente, havia um fio energizado dentro da água.

Gabriel tentou passar pelo estacionamento de motocicletas - Foto: Reprodução

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência e constaram que a água estava de fato energizada. A Neoenergia Pernambuco foi ao local e fez o desligamento da rede externa para evitar novos incidentes. Também orientado a cortar a energia do hipermercado.

O corpo de Gabriel, que era ex-aluno do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP), em Uauá, no sertão norte da Bahia, foi encaminhando ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina. Não há informações sobre sepultamento.

Por meio de nota, o Novo Atacarejo lamentou a morte de Gabriel e afirmou que contribuirá com as investigações. No entanto, não falou sobre possíveis fios elétricos expostos na área do estacionamento. As informações são do G1.