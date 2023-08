Jovem tenta roubar moto de policial, bate em carro e é preso em SP

Um homem de 19 anos foi preso após tentar roubar a moto de um policial militar e ser atingido por outro veículo, em caso que aconteceu no último dia 10 na região do Morumbi, zona sul de São Paulo.

Antes da ação ousada, o suspeito já havia batido o veículo que conduzia em outro carro. Na tentativa de escapar do flagrante por tráfico de drogas, ele ainda jogou tabletes com pasta para crack pela rua, segundo informações da Polícia Militar.

Ele chamou a atenção das forças policiais ao fazer manobras bruscas entre os carros que passavam pela Avenida Juscelino Kubiteschek. Na altura da Avenida Morumbi, o jovem bateu em um carro parado, abandonou a moto e continuou a fuga a pé. No entanto, ao entrar em um posto de combustível, tentou seguir com a fuga com o roubo da moto de um policial.

O rapaz ainda acabou sendo atingido por outro veículo quando tentava deixar o local com a moto da PM. Logo após a batida, o suspeito foi imobilizado e detido pelo agente que estava com a moto. Ele foi levado para 34.º Distrito Policial (Vila Sônia) e autuado por resistência à prisão, furto e tráfico de entorpecentes.

Reprodução / Redes sociais