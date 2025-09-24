Jurassic Park brasileiro conquista mais de 1 milhão de turistas; saiba onde fica

Aventura Jurássica, em Balneário Camboriú - Foto: divulgação

O Aventura Jurássica, em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, acaba de completar dois anos e já se consolidou como uma das grandes atrações da região.

Em um espaço de 30 mil metros quadrados, o parque conquistou mais de 1 milhão de visitantes com suas réplicas impressionantes, fósseis raros e atividades interativas que levam o público a uma verdadeira viagem no tempo.

| Foto: divulgação

Uma trilha pela Era Mesozóica

Um dos pontos altos do passeio é a Trilha da Era Mesozóica, com 800 metros de extensão. Ao longo do percurso, os visitantes percorrem os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, com direito a mudanças no cenário — desde o solo até a vegetação — para reforçar a imersão.

| Foto: divulgação

O parque também é pioneiro ao apresentar réplicas de espécies que antecederam os dinossauros, como o Buriolestes schultzi e o Gnathovorax. No total, cerca de cem dinossauros estão espalhados pela trilha, muitos deles com movimentos e sons realistas.

A experiência se completa no Jardim Mesozóico, que reúne plantas que já existiam há milhões de anos, como samambaias e a Palmeira-das-Canárias, espécie que surgiu entre 250 e 65 milhões de anos atrás.



Fósseis raros e aprendizado para toda a família

| Foto: divulgação

O parque também abriga um Museu de Paleontologia com aproximadamente 100 peças, incluindo fósseis originais. Entre os destaques, está o maior crânio de Mosassauro da América Latina, com 1,20 metro, encontrado no Marrocos e pertencente à espécie Thalassotitan atrox, que viveu no período Cretáceo.



| Foto: divulgação

Outra raridade que chama a atenção é um ovo de Hadrossauro, com cerca de 80 milhões de anos. As crianças têm a chance de brincar de cientistas na Tenda do Paleontólogo, onde podem usar ferramentas e desenterrar fósseis de mentira, aprendendo de forma divertida sobre a paleontologia.



Gigantes que impressionam

| Foto: divulgação

Entre as réplicas mais imponentes, está o Argentinossauro, com 35 metros de comprimento e 10 de altura, além de um T-Rex de 25 metros. Essas figuras gigantes ajudam a mostrar a dimensão e a diversidade dos dinossauros que habitaram diferentes épocas e continentes.



Diversão além dos dinossauros

Desde sua inauguração, em setembro de 2023, o Aventura Jurássica vem ampliando suas atrações. Hoje, o espaço conta com mais de 20 atividades, entre elas cinema interativo, tirolesa, arvorismo, mineração, passeio de barco, parquinhos e escalada.

| Foto: divulgação

O parque também oferece mirantes com vista panorâmica, restaurante e loja temática, completando a experiência para visitantes de todas as idades.

