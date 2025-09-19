De Dubai à Disney Brasileira: conheça a nova atração de BC

Roddertown - Balneário Camboriú - Foto: Divulgação

Balneário Camboriú vai ganhar mais uma opção de lazer que promete conquistar turistas e moradores. O espaço, chamado Roddertown, mistura gastronomia, comércio e entretenimento, tudo em um estilo retrô inspirado nas cidadezinhas norte-americanas dos anos 1950.

O empreendimento está sendo construído à beira do Rio Camboriú, em um terreno de 10 mil metros quadrados, e a obra está na fase final. A previsão de inauguração é março de 2026, e mais da metade dos 42 espaços comerciais já foi locada.



Diversão e experiências para todas as idades

O espaço terá atrações variadas, como parque de diversões para crianças, palco para shows ao vivo, capela ecumênica para casamentos e renovação de votos, e um estacionamento exclusivo para carros antigos, pensado para os amantes de veículos clássicos.

Com uma atmosfera tematizada e rica em detalhes, o Roddertown promete oferecer experiências únicas de gastronomia, compras e entretenimento, reunindo cenários que remetem aos anos 1950 e proporcionando momentos inesquecíveis para toda a família.



Balneário Camboriú: localização estratégica e infraestrutura de ponta

Localizada no litoral norte catarinense, a cidade é um dos destinos turísticos mais procurados do país. Além das praias deslumbrantes, Balneário Camboriú tem fácil acesso pela BR-101 e proximidade com os aeroportos de Navegantes, Joinville e Florianópolis, com voos diários para os principais destinos nacionais e internacionais.

A região ainda oferece alta segurança, excelente IDH (2º entre as cidades catarinenses) e o m² mais caro do país, tornando o local atrativo não só para turistas, mas também para investidores. A presença de indústrias, empresas de serviços e infraestrutura turística de qualidade reforçam o potencial econômico da cidade, tornando-a um destino completo.



Um espaço pensado para encantar

Com cerca de 10 mil metros quadrados, o Roddertown terá 40 lojas para marcas variadas, gastronomia, entretenimento e experiências memoráveis. Shows ao vivo, cenários temáticos, arquitetura diferenciada e um ambiente confortável prometem transformar cada visita em momentos inesquecíveis.



Para os apaixonados por carros antigos, o estacionamento exclusivo também funcionará como espaço de exposição, combinando cultura automobilística com lazer.

Roddertown chega para unir diversão, gastronomia, cultura e compras em um só lugar, tornando Balneário Camboriú ainda mais atrativa para moradores e visitantes do Brasil e do mundo.

