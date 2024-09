Justiça condena à prisão empresário que atacou Zanin

Zanin foi atacado no banheiro do aeroporto de Brasília - Foto: © Carlos Moura | SCO | STF

A 6ª Vara Criminal de Brasília condenou o empresário Luiz Carlos Basseto Júnior a quatro meses de prisão por ameaça e incitação ao crime por atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin no banheiro do aeroporto de Brasília.

O caso ocorreu em janeiro de 2023, antes de o magistrado chegar à corte. Segundo a sentença, a pena deverá ser cumprida em regime aberto, e Basseto poderá recorrer da decisão em liberdade.

A Justiça ainda condenou Basseto ao pagamento de uma indenização no valor de R$ 10 mil. Em outra ação, o empresário já tinha sido condenado a pagar R$ 10 mil para Zanin pelo crime de injúria.

No regime aberto, a pessoa pode trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada sem vigilância e fora do estabelecimento, mas deve permanecer recolhida à noite e nos dias de folga.