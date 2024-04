Justiça define futuro de sobrinha que levou tio morto a banco | A TARDE

A prisão da sobrinha que tentou o empréstimo junto a conta do tio ganhou um novo desdobramento. Uma audiência de custódia, realizada nesta quinta-feira (18), a manteve detida. A decisão partiu do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

Érika de Souza Vieira Nunes foi detida por suspeita de levar o corpo de Paulo Roberto Braga até uma agência bancária, segundo informações do portal g1.

A mulher levou o cadáver há dois dias em uma cadeira de rodas para uma agência bancária de Bangu, na zona oeste carioca, com a intenção de tentar sacar um empréstimo no valor de R$ 17 mil no nome dele. Para isso, ele teria que assinar um papel.

Rapidamente, os funcionários do local desconfiaram da situação e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na operação, os trabalhadores da saúde constataram que o homem estava morto.

Após o episódio, o corpo foi levado ao Posto Regional de Polícia Técnica e Científica de Campo Grande. O laudo da Polícia Civil do RJ, obtido pela coluna de Guilherme Amado, do Metrópoles, diz que não foi possível concluir se o homem chegou ao banco morto.