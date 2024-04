Justiça marca julgamento de sete réus no caso Marcelinho Carioca | A TARDE

Os sete réus do caso do sequestro do ex-jogador de futebol, Marcelinho Carioca e de sua amiga, Taís Alcântara de Oliveira, começarão ser julgados no dia 2 de agosto. A Justiça marcou a sessão para às 13h30, em forma virtual, por videoconferência, e será presidida pelo juiz Sérgio Cedano, da 2ª Vara Criminal do Fórum de Itaquaquecetuba.

Leia também:

>> Quinto acusado de sequestrar Marcelinho Carioca é preso em SP

>> Polícia encerra caso do sequestro de Marcelinho Carioca; entenda

>> Em casa após sequestro, Marcelinho Carioca posta vídeo; entenda o caso

Marcelinho e Taís estavam num cativeiro na mesma cidade, em Itaquaquecetuba, Grande São Paulo. Eles tiveram a liberdade restrita no dia 17 de dezembro do ano passado. Os dois foram soltos um dia depois pela Polícia Militar.



Na sessão deverá haver a audiência de instrução, depoimentos das vítimas e testemunhas, interrogatório dos réus e debates entre acusação e defesa. A decisão será dada pelo Juiz.

Dos sete denunciados pelo Ministério Público, quatro (dois homens e duas mulheres) foram presos em flagrante em 18 de dezembro e continuam presos: Jones Santos Ferreira, Wadson Fernandes Santos, Eliane de Amorim e Thauannata dos Santos. Outro foi preso depois, em 2 de fevereiro de 2024: Caio Pereira da Silva.

Além destes, outros dois, sendo um homem e uma mulher, estão sendo procurados: Matheus Eduardo Candido Costa e Camily Novais da Silva. Esses poderão ser julgados à revelia.

Todo o grupo foi denunciado por diversos crimes, como associação criminosa, receptação, roubo, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro.