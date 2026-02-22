Lancha bate em píer e deixa seis mortos, entre eles criança de 4 anos

(de cima para baixo): Wesley Carlos da Silva, Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, Bento e Viviane Aredes (filho e mãe) e Erica Fernanda Lima - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma colisão entre uma lancha de passeio e um píer deixou seis mortos, na noite deste sábado, 21, no Rio Grande, na divisa entre as cidades de Sacramento, em Minas Gerais, e Rifaina, entre São Paulo. Dentre as vítimas fatais estão uma criança, de 4 anos, e a mãe dela. Outras nove pessoas que estavam na embarcação sobreviveram.

O acidente aconteceu, por volta das 22h30, quando o grupo retornava para um rancho às margens do rio após assistir a um show em um bar flutuante da região. Segundo testemunhas, o píer atingido pela lancha estava sem iluminação e sinalização noturna, o que pode ter dificultado a visualização da estrutura. Com o impacto, a embarcação virou, arremessando parte dos ocupantes na água e deixando outros presos sob o casco.

Morreram no acidente Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, 40 anos, Wesley Carlos da Silva, 45, que foi identificado como sendo o piloto da lancha, Bento Aredes, 4, a mãe dele, Viviane Aredes, 36, Erica Fernanda Lima - que completaria 36 anos, neste domingo, 22 -, e Marina Matias Rodrigues, 22. Todos eram moradores de Franca, em São Paulo.

Algumas pessoas ficaram submersas presas à lancha | Foto: Reprodução

De acordo com informações preliminares, o condutor não possuía habilitação náutica do tipo Arrais-Amador, exigida pela Marinha para condução de embarcações de esporte e recreio. Sobreviventes relataram à polícia que os ocupantes haviam consumido bebida alcoólica antes do deslocamento, inclusive o piloto. Apenas três das vítimas fatais utilizavam colete salva-vidas no momento da colisão.

Lancha virou e ficou com o casco para cima | Foto: Reprodução

O resgate mobilizou moradores da região, a Guarda Civil Municipal de Rifaina e equipes do Corpo de Bombeiros de Sacramento e de Uberaba. A operação atravessou a madrugada e foi concluída, por volta das 4h30, deste domingo. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Araxá, onde exames irão determinar se as mortes ocorreram por afogamento ou pelos traumas causados pelo impacto.

Dos nove sobreviventes, três foram socorridos com ferimentos leves e levados a uma unidade de saúde em Rifaina, sendo liberados após atendimento. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga as circunstâncias do acidente, incluindo a falta de habilitação do piloto, o consumo de álcool e as condições de iluminação do píer. Parte dos velórios e sepultamentos está prevista para nesta segunda-feira, 23.