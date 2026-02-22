Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRÁGEDIA

Lancha bate em píer e deixa seis mortos, entre eles criança de 4 anos

Embarcação voltava de passeio com 15 passageiros; nove sobreviveram ao acidente

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/02/2026 - 13:58 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
(de cima para baixo): Wesley Carlos da Silva, Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, Bento e Viviane Aredes (filho e mãe) e Erica Fernanda Lima
(de cima para baixo): Wesley Carlos da Silva, Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, Bento e Viviane Aredes (filho e mãe) e Erica Fernanda Lima -

Uma colisão entre uma lancha de passeio e um píer deixou seis mortos, na noite deste sábado, 21, no Rio Grande, na divisa entre as cidades de Sacramento, em Minas Gerais, e Rifaina, entre São Paulo. Dentre as vítimas fatais estão uma criança, de 4 anos, e a mãe dela. Outras nove pessoas que estavam na embarcação sobreviveram.

O acidente aconteceu, por volta das 22h30, quando o grupo retornava para um rancho às margens do rio após assistir a um show em um bar flutuante da região. Segundo testemunhas, o píer atingido pela lancha estava sem iluminação e sinalização noturna, o que pode ter dificultado a visualização da estrutura. Com o impacto, a embarcação virou, arremessando parte dos ocupantes na água e deixando outros presos sob o casco.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Morreram no acidente Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, 40 anos, Wesley Carlos da Silva, 45, que foi identificado como sendo o piloto da lancha, Bento Aredes, 4, a mãe dele, Viviane Aredes, 36, Erica Fernanda Lima - que completaria 36 anos, neste domingo, 22 -, e Marina Matias Rodrigues, 22. Todos eram moradores de Franca, em São Paulo.

Algumas pessoas ficaram submersas presas à lancha
Algumas pessoas ficaram submersas presas à lancha | Foto: Reprodução

De acordo com informações preliminares, o condutor não possuía habilitação náutica do tipo Arrais-Amador, exigida pela Marinha para condução de embarcações de esporte e recreio. Sobreviventes relataram à polícia que os ocupantes haviam consumido bebida alcoólica antes do deslocamento, inclusive o piloto. Apenas três das vítimas fatais utilizavam colete salva-vidas no momento da colisão.

Lancha virou e ficou com o casco para cima
Lancha virou e ficou com o casco para cima | Foto: Reprodução

O resgate mobilizou moradores da região, a Guarda Civil Municipal de Rifaina e equipes do Corpo de Bombeiros de Sacramento e de Uberaba. A operação atravessou a madrugada e foi concluída, por volta das 4h30, deste domingo. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Araxá, onde exames irão determinar se as mortes ocorreram por afogamento ou pelos traumas causados pelo impacto.

Leia Também:

Alerta máximo: frente fria pode provocar até 200 mm de chuva
Proposta obriga rádio e TV a divulgar agenda de votações da Câmara
Pouso simultâneo entre aviões é visto em Guarulhos

Dos nove sobreviventes, três foram socorridos com ferimentos leves e levados a uma unidade de saúde em Rifaina, sendo liberados após atendimento. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga as circunstâncias do acidente, incluindo a falta de habilitação do piloto, o consumo de álcool e as condições de iluminação do píer. Parte dos velórios e sepultamentos está prevista para nesta segunda-feira, 23.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bombeiros IML investigação lancha píer resgate Rifaina rio grande sacramento vítimas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
(de cima para baixo): Wesley Carlos da Silva, Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, Bento e Viviane Aredes (filho e mãe) e Erica Fernanda Lima
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

(de cima para baixo): Wesley Carlos da Silva, Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, Bento e Viviane Aredes (filho e mãe) e Erica Fernanda Lima
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

(de cima para baixo): Wesley Carlos da Silva, Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, Bento e Viviane Aredes (filho e mãe) e Erica Fernanda Lima
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

(de cima para baixo): Wesley Carlos da Silva, Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, Bento e Viviane Aredes (filho e mãe) e Erica Fernanda Lima
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

x