BRASIL

Latam restringe acesso a banheiros de aviões no Brasil e causa grande polêmica

Latam afirmou que a restrição busca oferecer mais conforto e segurança

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/11/2025 - 11:17 h | Atualizada em 24/11/2025 - 12:34
Avião da Latam
Avião da Latam -

A Latam Airlines Brasil está no centro de uma nova polêmica no Brasil depois de decidir restringir o uso do banheiro perto da cabine do piloto somente a alguns passageiros. Só pode usar o equipamento os passageiros das primeiras fileiras, os chamados “assentos conforto”.

A decisão da Latam provocou forte reação entre consumidores e especialistas em aviação. A polêmica ganhou destaque após o executivo Carlos Eduardo Padula, cliente Black da companhia, criticar a medida nas redes sociais, classificando-a como desrespeitosa.

O executivo ainda apontou que a medida é contrária à lógica de segurança, já que obriga a maioria dos passageiros a atravessar a aeronave para acessar os banheiros traseiros.

Opiniões

Especialistas, no entanto, contestam a explicação, alegando ausência de embasamento técnico e possível prática abusiva, já que o banheiro é um serviço essencial a bordo.

Segundo o consultor do portal Aeroin, Hilton Rayol, a medida prejudica o fluxo de passageiros, dificulta o serviço de bordo e pode aumentar riscos em turbulências.

Imagem ilustrativa da imagem Latam restringe acesso a banheiros de aviões no Brasil e causa grande polêmica
| Foto: Divulgação | Latam Airlines

O que diz a Latam?

Em nota, a Latam justificou a decisão afirmando que a restrição busca oferecer mais conforto e segurança, priorizando clientes que pagam tarifas mais altas e pessoas com necessidades especiais.

