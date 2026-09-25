Leite condensado de marca famosa tem lote suspenso por risco sanitário

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Um lote de leite condensado Italac teve a comercialização suspensa no estado do Rio de Janeiro após apresentar resultado insatisfatório em uma análise microbiológica.

A interdição foi determinada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) e voltou a ser reforçada nesta sexta-feira, 25 pela Vigilância Sanitária de Campos dos Goytacazes.

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A medida é preventiva e atinge exclusivamente o lote M6, com validade até 4 de dezembro de 2026. Os demais produtos da marca não estão incluídos na determinação.

Por que o leite condensado Italac foi interditado?

A suspensão ocorreu depois que um laudo de análise fiscal apresentou resultado insatisfatório em um teste de microbiologia.

O exame avaliou a presença de Estafilococos Coagulase-Positiva, grupo de bactérias que pode estar associado à produção de toxinas e à ocorrência de doenças. O resultado também pode indicar falhas nas condições higiênico-sanitárias durante a produção ou manipulação do alimento.

A interdição foi formalizada pela Portaria SES/SUBVAPS nº 236, publicada em 18 de agosto de 2026. O produto envolvido é fabricado pela Goiás Minas Indústria de Laticínios.

Qual é o lote de leite condensado afetado?

A determinação sanitária é específica para o lote M6 do leite condensado Italac. Além da comercialização, a medida suspende a distribuição e a manipulação do lote em todo o estado do Rio de Janeiro.

A orientação é que estabelecimentos retirem o produto de exposição aos consumidores. A interdição não se estende aos demais lotes ou produtos da marca.

O que fazer se você comprou o produto?

Consumidores que tenham leite condensado Italac em casa devem conferir a embalagem e verificar se o produto pertence ao lote M6 e possui validade até 4 de dezembro de 2026.

Caso os dados correspondam ao lote interditado, a recomendação é não consumir o produto e conservar a embalagem.

O consumidor pode procurar o estabelecimento onde realizou a compra para buscar informações sobre a troca ou o reembolso. Também é possível entrar em contato diretamente com a fabricante.

Interdição é temporária

A suspensão determinada pela autoridade sanitária tem caráter preventivo e temporário.

A liberação do lote dependerá da avaliação da autoridade responsável. Para isso, a empresa deverá apresentar os esclarecimentos solicitados, adotar eventuais medidas corretivas e realizar novos laudos que permitam avaliar as condições do produto.

Até que haja uma nova avaliação e autorização da autoridade sanitária, o lote M6 permanece interditado no Rio de Janeiro.